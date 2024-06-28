Полиция запретила проведение культурного фестиваля

By Euronews

Ярмарку проводили в Сербии и Косове уже несколько лет подряд

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Полиция Белграда запретила проведение традиционного фестиваля по культурному обмену с Косовым, как отмечается, из соображений безопасности. Фестиваль проводится в Сербии и частично признанном Косове уже десять лет по инициативе молодёжной группы, стремящейся преодолеть этнические разногласия.

В этом году, на фоне обострения отношений между Белградом и Приштиной, на месте проведения ярмарки собрались группы националистов и ультраправых. Полиция потребовал от них разойтись, но и участников фестиваля также решили не пускать в город.