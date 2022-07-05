Европарламент одобрил новые правила, регулирующие работу крупных технологических компаний

Европейский парламент одобрил введение новых, более строгих правил работы для крупных технологических компаний.

Речь идет о принятии двух законов - Закона о цифровых услугах и Закона о цифровых рынках.

Новые нормативные акты заменят директиву об электронной коммерции, принятую более 20 лет назад.

В частности, запрещается таргетированная реклама, направленная на детей или основанная на личных данных, отмена подписки на услуги должна стать такой же простой, как и подписка, онлайн-магазины обязаны будут гарантировать безопасность товаров, нарушителей новых правил будут штрафовать, а в случае повторных нарушений предусматрен запрет на деятельность в ЕС.