Брюссель ужесточает контроль за цифровыми гигантами

Еврокомиссия ввела строгие правила для шести крупных технологических компаний. Брюссель назвал американские Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft и китайскую ByteDance "привратниками" цифровой экономики.

Для крупнейших технологических компаний ужесточаются условия деятельности в Евросоюзе. В среду Брюссель впервые поимённо назвал пять американских и одну китайскую "платформ-привратников", которые "стоят у ворот" цифрового мира и пропускают из него для потребителей большой объём информационных услуг.

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Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон:

«_Это очень важная веха на пути к свободе и инновациям в интернете, поскольку наиболее влиятельные онлайн-компании - мы называем их "привратниками" - теперь будут вынуждены играть по нашим правилам, нашим европейским правилам_».

Шесть "привратников" - это Alphabet (дочерняя компания Google), а также Amazon, Apple, Meta, Microsoft и ByteDance (включающая TikTok). Кроме того, слишком большой властью обладают, по мнению Еврокомиссии, 22 онлайн-платформы, в том числе Instagram, WhatsApp Messenger, YouTube and Google Search.

Если "привратник" не будет выполнять новые правила к марту следующего года, ему может быть предъявлен штраф в размере до 10% или даже 20% его мирового оборота.

Александр Де Стрель, Центр регулирования в Европе:

«Задача не в том, чтобы полностью изменить их бизнес-модель, а в том, чтобы адаптировать ее. Например, компании Apple придется изменить то, что технически называется "побочной загрузкой". Этот метод, например, позволяет Spotify проще и напрямую связываться с пользователем. Apple будет вынуждена модифицировать подобный продукт. Конечная цель - чтобы было больше игроков, больше выбора и больше инноваций».

Список "привратников" составлен в рамках европейского Закона о цифровых рынках, который призван облегчить и удешевить конкуренцию на рынке для небольших компаний. Тем не менее, эксперты ожидают, что некоторые из перечисленных гигантов будут оспаривать новые правила в судебном порядке.