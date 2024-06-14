"О положении Союза": Большое турне Зеленского. Коалиционный торг в Европарламенте. Политическое землетрясение в Париже. Предолимпийские учения полиции

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Программу ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Европейские выборы закончились, и начался торг за будущие альянсы, коалиции и высшие должности. На митингах, собраниях и встречах те, кто победил и проиграл по вердикту избирателей, готовились к следующим пяти годам законодательных баталий. Я вернусь к этому через минуту.

Но сначала: это была неделя интенсивной дипломатической деятельности для Украины.

Президент Владимир Зеленский посетил конференцию по восстановлению страны в Берлине, встречу в верхах G7 в Италии и Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Он призвал к краткосрочному содействию в ремонте электросети Украины, долгосрочным инвестициям в ее энергетическую систему и возобновил свои призывы к дополнительной помощи в отражении ракетных атак со стороны России.

Поблагодарив немецких законодателей в Бундестаге за их постоянную поддержку, неуступивый Зеленский ясно дал понять, что он думает о компромиссе с Москвой – почти ничего:

Россию нужно привлечь к ответственности. Россия должна расчистить руины. Россия должна заплатить за весь ущерб, который нанесен её агрессией нашей стране и нашему народу. Нельзя позволить России маршировать по Европе с презрением к жизни.

На европейском уровне поддержка Украине, похоже, гарантирована, поскольку по итогам европейских выборов осталось прежнее большинство центристских партий. В то же время, как и ожидалось, избиратели усилили позиции ультраправых, особенно во Франции.

Политическое землетрясение в Париже

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» добилась впечатляющих успехов и приблизилась к воротам власти в Париже.

Это политическое землетрясение позволило президенту Эммануэлю Макрону объявить о досрочных выборах всего через несколько недель.

По мнению некоторых наблюдателей, он затеял рискованную игру с высокими ставками. Но Макрон призвал умеренные силы объединиться против крайностей справа и слева.

Я убежден, что некоторые из социал-демократов, радикалов, "зелёных", христианских демократов, голлистов и, в целом, многие из наших сограждан и политических лидеров не чувствуют себя представленными крайностями. Но все они могли бы работать вместе со своими лидерами над созданием нового проекта.

Давайте теперь обсудим события этой недели с Якобом Киркегором. Это старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла и Института международной экономики Петерсона.

Коалиционные манёвры

Гробе: Итак, на Европейских выборах удержался центр, и его партии сохранили твердое большинство. Чего нам теперь ожидать, будет ли все как обычно?

Киркегор: Я думаю, что все будет почти как обычно. Я имею в виду процесс определения следующей руководящей команды, то есть Председателей Еврокомиссии и Совета ЕС, Верховного представителя по внешней политике и т. д. Я думаю, что он пойдет довольно быстро, включая ожидаемое переназначение Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Комиссии. Этому способствует успех Европейской народной партии и немецкого Христианско-демократического союза, в которых она состоит. Можно сказать, что у фон дер Ляйен нет сильного демократического мандата, тем не менее, она лучше, чем любой альтернативный кандидат.

Гробе: Предположим, вы правы, и Европарламент переизберет Урсулу фон дер Ляйен Председателем Комиссии. Попытается ли она сблизиться с ультраправыми и какое влияние это окажет на ее политическую повестку дня?

Киркегор: Нет, я не думаю, что таким будет её первый шаг. Она по-прежнему обладает большинством, пользуясь поддержкой либералов, правоцентристов и ​​левоцентристов. Кроме того, следует помнить, что партия "зелёных" была в числе тех, кто понес значительные потери на этих выборах. Теперь эти защитники окружающей среды будут опасаться того, что Урсула фон дер Ляйен на новом сроке смягчит некоторые аспекты «Зелёного курса». Им нужно больше добиваться влияния, чем раньше, потому что их стало меньше. Если уж с кем-то сближаться, то лучше с "зелёными", потому что это не будет стоить ей очень дорого и не лишит её поддержки со стороны собственной партии и других.

Гробе: Настоящим шоком, конечно, стало то, что Эммануэль Макрон призвал к досрочным выборам всего через несколько недель. Что, по вашему мнению, там произойдет?

Киркегор: Позвольте мне погадать. Ирония здесь в том, что европейские выборы, похоже, кое-где вызвали больше волнений на национальном уровне, в первую очередь, конечно, во Франции. Я думаю, что французы переживают период острой неопределенности. Парламентские выборы во Франции проходят в два тура. Это очень затрудняет прогнозирование и придает особое значение коалиционным соглашениям партий. Альянсы создаются и распадаются. Мы видели, как "Республиканцы" или, по крайней мере, лидер "Республиканцев" Эрик Сьотти, пытались объединиться с Марин Ле Пен. Мы видели аналогичные шаги в отношении нового Народного фронта слева. Правда, победитель европейских выборов Глюксман, собравший голоса левого крыла, сказал: «Без меня». Так что очень, очень неясно, что произойдет.

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Предолимпийские учения полиции

Одной из тревожных особенностей политики в последнее время стало физическое насилие против политиков. Во Франции власти также обеспокоены возможностью инцидентов с применением насилия во время Парижской Олимпиады, которая начнется через шесть недель.

Поэтому специальные подразделения полиции провели учения вместе с коллегами из Испании. Некоторые из них, притворившись террористами, инсценировали нападение с захватом заложников и забаррикадировались.

Полицейские подразделения действовали в соответствии с протоколами реагирования на такие инциденты. Проводились также внезапные проверки, направленных на усиление возможностей отражения таких атак, с использованием собак, роботов и специальных групп безопасности.

В конце концов, те, кто якобы захватил заложников, были как будто обезврежены и арестованы.

Урок этих учений: полагайтесь на полицию и франко-испанское сотрудничество!"