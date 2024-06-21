"О положении Союза": Встреча европейских лидеров. Орбан позволил Рютте стать генсеком НАТО. Закон о восстановлении природы. Из Франции в Бельгию со своим пивом

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Программу ведёт из Брюселя Мейв МакМахон: "На этой неделе город снова ожил после затишья, вызванного выборами в Европарламент. Сюда стекаются новые депутаты. Некоторые делают селфи, желая показать, что они приступили к работе, своим избирателям.

Но главным событием недели стала встреча лидеров Евросоюза. Ходили слухи, что из-за неспокойной ситуации в мире они быстро решат, кому и какую получить высокую должность в Брюсселе. Но 7-часовой саммит разочаровал сотни журналистов, которым нечего было сообщить в своих репортажах.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель:

Я считаю, что наш коллективный долг – принять решения до конца июня. Я несколько раз заявлял об этом публично.

Орбан позволил Рютте стать генсеком НАТО

Однако саммит оказался удачным днем ​​для Марка Рютте, уходящего с поста премьер-министра Нидерландов. Поскольку в этой стране почти приведено к присяге коалиционное правительство, Рютте надеется его оставить и стать следующим генеральным секретарем НАТО. В кулуарах саммита он пообщался с премьер-министром Венгрии и согласился на то, что она не будет размещать свои войска в Украине и тратить венгерские деньги на украинские цели. За это Виктор Орбан согласился на назначение Рютте руководителем НАТО.

Что не получило одобрения в брюссельских кругах, так это лозунг начинающегося в июле венгерского председательства в Евросоюзе. Подражая американцу Дональду Трампу, Венгрия выбрала призыв «Сделаем Европу снова великой» в качестве своей мантры для формирования политической повестки дня ЕС и предупреждения об упадке Европы в мире.

Тем временем в понедельник в Люксембурге министры окружающей среды ЕС окончательно благословили знаковый закон, который призван восстановить поврежденные экосистемы и прекратить загрязнение рек. После многих лет переговоров это победа для Бельгии, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе, даже несмотря на то, что бельгийское правительство само воздержалось при голосовании из-за спора между Валлонией и Фландрией. Закон был одобрен только благодаря Австрии, чей министр окружающей среды Леонора Гевесслер проголосовала за то, что противоречит линии её правительства:

Это не только юридическое дело, но и давняя практика австрийского правительства. Его министры часто принимают решения на заседаниях Совета ЕС. Именно это я и сделала сегодня.

Закон о восстановлении природы

О том, что именно будет означать этот закон, мне ранее рассказал Иоаннис Агапакис. Это юрист по вопросам окружающей среды, который наблюдал разработку этого закон в течение более 4 лет и был очень рад его принятию.

МакМахон: Так что же конкретно содержится в этом Законе о восстановлении природы? Что произойдет после его реализации?

Агапакис: Закон направлен на восстановление на практике в Европе к 2050 году всех экосистем, нуждающихся в восстановлении. Для этого на государства ЕС налагается ряд обязательных задач по приведению в естественное состояние объектов природы - от лесов и морей до сельскохозяйственных угодий и городских зеленых насаждений - в период с 2030 по 2050 г. Первым этапом реализации Закона о восстановлении природы будет для стран Евросоюза разработка своих национальных планов восстановления к 2026 г. Будут определены меры по охране природы и отобраны зоны для восстановления. Откладывать действия по восстановлению до 2026 года нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению бремени регулирования и затрат для государств-членов.

МакМахон: Почему, на ваш взгляд, этот закон так необходим?

Агапакис: Контекст такой: в настоящее время лишь менее 15% экосистем ЕС находятся в хорошем состоянии. Мы продолжаем наблюдать резкое сокращение биоразнообразия по всему Союзу. И это несмотря на уже существующие законы и все необязательные политические инициативы. Ученые предупреждают о наступлении переломных моментов, когда функции экосистем, связанные с их способностью производить продукты питания, поддерживать чистоту водоемов и даже защищать нас от катастроф, связанных с климатом, будут нарушены.

МакМахон: Этот закон не был бесспорным. Против него выступали фермеры. Добились ли они в итоге каких-то уступок?

Агапакис: Значительная часть переговоров велась вокруг аграрного сектора и людей, которые в нем работают. Важно отметить, что закон не налагает никаких юридических обязательств непосредственно на фермеров. А положения о восстановлении экосистем на месте сельскохозяйственных угодий были значительно смягчены, чтобы отразить реалии сектора и ответить на поступившие запросы. Тем не менее, я хотел бы подчеркнуть, что сводить восстановление природы к идеологической войне, которую мы наблюдали в прошлом году, совершенно безответственно. Фермеры первыми ощутили на себе негативные последствия как климатического кризиса, так и разрушения биоразнообразия. Они также первые и лучшие агенты по смягчению такого кризиса.

МакМахон: Этот закон является ключевым компонентом «Зелёного курса» стран Евросоюза. На что еще нам следует обратить внимание в этой экологической программе? Должны ли скоро осуществиться другие его части? Или вы думаете, что "зелёный курс" сходит на нет из-за политической среды?

Агапакис: Прежде всего, я думаю, что подавляющее большинство законодательных документов в рамках "Зелёного курса" ЕС были либо приняты, либо отменены по политическим соображениям. Есть еще пара инициатив, которые, возможно, станут реальностью в ближайшие годы, например, пересмотр Директивы о налогообложении энергии или Директивы о морской стратегии. Оба эти инструмента имеют решающее значение для нашего перехода к климатически нейтральной и биоразнообразной Европе. Тем не менее, я думаю, что основное внимание законодателей ЕС и стран-членов действительно будет сосредоточено на реализации «Зелёного курса». Он уже набрал ускорение. Остаётся еще доработать ряд правовых инструментов, которые государства имеют в своем арсенале для преодоления сложного и многостороннего кризиса, с которым они столкнулись.

Из Франции в Бельгию со своим пивом

Одна актуальная тема, в которую мы пока не углубились, - это влияние глобального потепления на пиво. В связи с проведением летних фестивалей европейские ученые продолжают предупреждать, что более жаркое, продолжительное и сухое лето может изменить вкус этого напитка, его текстуру и даже повысить цену.

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