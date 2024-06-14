Швейцария готовится к открытию мирного саммита по Украине

Россия приглашена не была, но швейцарское правительство заявило, что целью переговоров является "совместное определение дорожной карты" по вовлечению Украины и России в будущий мирный процесс.

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Роскошный отель с видом на Люцернское озеро, в который ведут только две дороги и фуникулёр – в швейцарских Альпах, на курорте Бюргеншток, в эти выходные будет обсуждаться завершение войны в Украине.

Конференция, в основу которой легла украинская "Формула мира" из десяти пунктов, представленная президентом Владимиром Зеленским в конце 2022 года, призвана расширить коалицию партнёров Украины за пределы Запада и усилить давление на РФ.

В начале мая украинский лидер назвал обсуждение обмена военнопленными в формате "всех на всех" и вопросы ядерной и продовольственной безопасности среди главных тем встречи.

Известно, что на саммит были приглашены более 160 делегаций из стран Евросоюза, БРИКС, G20 и других объединений. По имеющимся данным, как сообщает издание Politico, в Швейцарию приедут представители около 90 стран. Примерно половина участников – из Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, заявил официальный Берн.

Ключевые игроки т. н. Глобального юга, включая Китай и Саудовскую Аравию, а также, возможно, ЮАР и Бразилию, не примут участия в конференции.

В отсутствии на саммите представителей Москвы многие рассматривают мероприятие как символическую попытку Киева склонить на свою сторону как можно больше государств, которая вряд ли повлияет напрямую на ход боевых действий.

В четверг – за два дня до мирной конференции – на саммите "Большой семёрки" в итальянской Апулии крупнейшие либеральные экономики мира одобрили выделение Украине гигантского кредита в размере 50 миллиардов долларов за счёт использования замороженных российских активов.

Владимир Зеленский также подписал два новых соглашения о безопасности сроком на 10 дет – с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом. The Washington Post со ссылкой на американских чиновников пишет, что поскольку документ не является международным договором и не будет ратифицирован Конгрессом, то любой следующий глава Белого дома может его отменить.

На днях швейцарские власти сообщили о первых кибератаках, связанных с проведением мирного саммита.

Министр иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассис заявил о явной "заинтересованности" в срыве переговоров, но уклонился от ответа, кто стоит за атаками, когда его спросили, причастна ли к ним Россия.