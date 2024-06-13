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Лидеры G7 договорились о кредите Украине на 50 млрд долларов

Саммит G7 в Италии
Саммит G7 в Италии Авторское право Christopher Furlong/2024 Getty Images
Авторское право Christopher Furlong/2024 Getty Images
By Euronews
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Лидеры стран "Большой семерки" договорились о кредите Украине на 50 млрд долларов за счет ожидаемых доходов от замороженных российских активов.

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Война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, и другие глобальные проблемы обсуждают участники саммита "Большой семерки". Он стартовал в итальянской Апулии, которая, как сказала премьер Италии Джрджа Мелони исторически является мостом между Востоком и Западом.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии: "Большая семерка — это не какая-то крепость, которая должна от кого-то защищаться. G7 - это скорее предложение, которое мы делаем миру. Это - ценности, которые мы предлагаем разделить".

На полях саммита президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсудят вопросы поддержки Украины. После этой встречи они подпишут двустороннее соглашение о безопасности. Документ обяжет Вашингтон предоставлять Киеву широкий спектр военной помощи.

Как сообщают западные СМИ, лидеры стран "Большой семерки"согласовали выделение Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Предполагается, что средства будут передавать Киеву за счет ожидаемых доходов от замороженных российских активов. Их общая сумма составляет порядка 280 миллиардов долларов. Большинство активов находится в Европе.

В ходе встречи речь также пойдет о новых санкциях в отношении России и сдерживании Китая.

Лидеры "Большой семерки" приветствовали президента Украины Владимира Зеленского.

Еще одна важная тема саммита - война Израиля против ХАМАС. Глава Евросовета Шарль Мишель указал, что основные цели сейчас - немедленное прекращение огня, освобождение заложникови возобновление политического пути для скорейшего достижения решения о создании двух государств. Ожидается и заявления лидеров "Большой семерки" относительно незаконной миграции иразвития партнерских отношений с африканскими странами.

В "Большую семерку" входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. Хозяйка саммита Джорджа Мелони пригласила на встречу в Апулии лидеров Индии, Бразилии, Аргентины, Турции, Алжира, Кении и Мавритании. На форуме ожидаются генсек ООН Антонио Гутерриш и папа римский Франциск.

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