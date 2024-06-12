Брюссель объявил о введении новых тарифов на импорт электромобилей китайского производства, цены которых искусственно занижены благодаря государственным субсидиям Пекина

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Электромобили с аккумуляторными батареями (BEV) китайского производства вскоре, вероятно, будут облагаться импортными пошлинами при ввозе на единый рынок Европейского союза. Спрос на такие экологические чистые товары, производимые по зелёным технологиям, резко вырос в последние годы.

В среду Европейская комиссия объявила о первом предварительном решении об размерах тарифов в рамках своего антисубсидиарного расследования в отношении BEV, собранных в Китае, с разбивкой по брендам:

BYD: 17,4%

Geely: 20%

SAIC: 38,1%

Другие производители BEV в КHР, сотрудничавшие в расследовании: 21%

Другие производители BEV в Китае, которые не сотрудничали: 38.1%

Меры будут введены в начале июля, если Пекин не предложит убедительных решений для исправления своей несправедливой торговой практики. Это означает, что как китайские, так и западные бренды, имеющие заводы в азиатской державе, будут затронуты повышением, хотя и не в равной степени. Главной компанией, находящейся под пристальным вниманием, стала шэньчжэньская BYD, которая стремится завоевать 5 % рынка BEV в Евросоюзе.

Новые пошлины будут дополнять уже существующий 10-процентный импортный тариф.

Брюссель глубоко обеспокоен тем, что из-за щедрых субсидий Пекина европейские компании не смогут конкурировать с китайскими производителями и в конечном итоге будут вытеснены из этого все более прибыльного сектора, как это произошло с солнечными батареями.

Продажи китайских BEV быстро растут: по данным Евростата, с 57 тыс новых единиц, проданных в 2020 году, до более чем 437 тыс в 2023 году, включая модели западных компаний, таких как BMW, Renault и Tesla. За тот же период стоимость этих сделок выросла с 631 млн евро до 9,66 млрд евро.

По данным исследования Transport and Environment (T&E), доля китайских брендов на рынке BEV в ЕС выросла с 0,4% в 2019 году до 7,9% в 2023 году и может превысить 20% к 2027 году, если тенденция не изменится.

Еврокомиссия уже обнаружил систему многосторонней государственной помощи китайскому бизнесу, которая существует, в частности, в виде грантов, дешевых кредитов, кредитов с государственной поддержкой, налоговых скидок, освобождения от НДС и снижения цен на товары и услуги.

Расследование было официально начато в октябре после выступления председателя Урсулы фон дер Ляйен с речью "О положении Союза". Его задача заключается в том, чтобы определить, может ли эта помощь когда-нибудь в будущем нанести "ущерб" промышленности ЕС, другими словами, привести к неустойчивым потерям объемов продаж, прибыли и доли рынка.

Предварительное решение, объявленное в среду, свидетельствует о том, что Еврокомиссия считает угрозу реальной, и для предотвращения худшего необходимы радикальные меры.

Этот шаг наверняка вызовет ярость Пекина, который заявил, что не будет "сидеть сложа руки" и наблюдать за введением пошлин. КНР указала на сельскохозяйственный и авиационный секторы ЕС в качестве целей для ответного удара.

Сократить отставание

Дополнительные пошлины призваны сделать китайские BEV более дорогими для продажи в Евросоюзе и приблизить их цены к ценам европейских производителей с конечной целью создания честной конкуренции.

Насколько сократится разрыв, еще предстоит выяснить.

Компании из КНР продают свои BEV в Европе по гораздо более высокой цене, чем у себя на родине. Помимо государственной помощи, китайские производители также получают выгоду от низких затрат на рабочую силу и энергию, легкого доступа к сырью и надежной экосистемы для производства батарей. Кроме того, китайская экономика переживает спад, вызванный вялым внутренним спросом, что заставляет компании еще больше полагаться на экспорт за рубеж.

Тем не менее, введение высоких тарифов было бы рискованным для Брюсселя. Страны-члены ЕС по-прежнему расходятся во мнениях о том, насколько жестко блок должен бороться с несправедливой практикой Пекина.

Все внимание будет приковано к Германии, ведущему мировому экспортеру автомобилей, которая на протяжении десятилетий расширяла свое присутствие в Китае и увеличивала свою зависимость от этого рынка.

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA), поддерживаемая такими компаниями, как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, уже ясно дала понять, что выступает против дополнительных тарифов, которые "не способствуют укреплению конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности" и могут спровоцировать "крупный торговый конфликт".

Давление промышленности в сочетании с разногласиями внутри трехпартийной коалиции канцлера Олафа Шольца указывает на то, что Берлин проголосует за отмену тарифов в ноябре.

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Венгрия, которая привлекла инвестиции BYD, также считается гарантированным противником. Другие либерально настроенные страны, такие как Швеция и Ирландия, выразили оговорки, но не выступили против пошлин.

С другой стороны, Франция, чьи автомобилестроительные компании менее подвержены влиянию китайского рынка, считается главным сторонником введения пошлин. Италия недавно высказалась в поддержку инициативы и призвала ЕС последовать примеру Америки, где президент Джо Байден объявил о 100-процентных тарифах на BEV китайского производства.