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Пекин назвал антисубсидиарное расследование ЕС "актом протекционизма"

Рынок "наводнён" дешёвыми китайскими электрокарами, цены на которые искусственно поддерживаются на низком уровне благодаря госсубсидиям, считают в Еврокомиссии
Рынок "наводнён" дешёвыми китайскими электрокарами, цены на которые искусственно поддерживаются на низком уровне благодаря госсубсидиям, считают в Еврокомиссии Авторское право AP Photo
By Euronews
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Инициированное ЕС расследование - это "акт протекционизма под ширмой борьбы за честную конкуренцию", заявил официальный представитель КНР. Накануне глава Еврокомиссии сообщила о начале расследования в отношении китайских электрокаров из-за масштабных госсубсидий на их производство.

Власти Китая выразили "высокую степень озабоченности и крайнее недовольство" в связи с заявлением руководства Европейского союза о начале антисубсидиарного расследования в отношении китайских электромобилей. 

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О проведении расследования объявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕС считают, что цена на производимые КНР электромобили искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий.

В Пекине сочли решение европейских властей "актом протекционизма" и подчеркивают, что оно окажет негативное влияние на торгово-экономические связи КНР и ЕС.

Китайские инвестиции в Европу обсуждались на недавней встрече Урсулы фон дер Ляйен и премьера Госсовета Китая Ли Цяна на саммите "Большой двадцатки" в Индии. 

Брюссель пытается найти компромисс: расширять торговые связи с Китаем, но не нанося при этом ущерба европейским производителям.

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