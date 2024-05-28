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Джорджа Мелони: между центристами и ультраправыми

Марин Ле Пен (слева), Джорджия Мелони (в центре), Урсула фон дер Ляйен (справа)
Марин Ле Пен (слева), Джорджия Мелони (в центре), Урсула фон дер Ляйен (справа) Авторское право Euronews 2024
Авторское право Euronews 2024
By Mared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может оказать влияние на исход европейских выборов: её поддержки добиваются как центристы, так и крайне правые силы.

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В воскресенье лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила итальянской газете «Коррьере делла сера», что ищет поддержки Джорджи Мелони, чтобы объединить ультраправые партии Европарламента в ультраправую супергруппу. Ведь сейчас движения этой части спектра разделены между «Идентичностью и демократией» (ID) Ле Пен и националистическими «Европейскими консерваторами и реформистами» (ECR) Мелони.

По данным опроса Euronews, проведённого в преддверии июньских выборов, обе эти группы могут получить в Европарламенте до 144 мест (если не считать немецкой «Альтернативы для Германии», которую на прошлой неделе исключили из ID) и, объединившись, обогнать левоцентристов и либералов и стать второй по величине политической силой.

В частности во Франции «Национальное объединение» Ле Пен, согласно опросам, может вырвать вперёд и получить голос каждого третьего француза. Ле Пен ранее фактически порвала связи с более радикальной «Альтернативой для Германии», которую еще и называют пророссийской, и смягчила евроскептическую риторику, явно стремясь оттянуть традиционный правый электорат.

В то же самое время поддержки Джорджи Мелони добивается и нынешняя глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, кандидат от Европейской народной партии. Опросы дают ей все шансы вновь возглавить «правительство» ЕС.

В ходе предвыборной кампании фон дер Ляйен заявляла, что считает Мелони надёжным партнёром Брюсселя, сторонником ЕС и Украины с тех самых пор, как она пришла к власти в Италии в 2022 году, хоть тогдашняя кампания Мелони была полна евроскептицизма.

Выбор Джорджии Мелони

Теперь Мелони оказалась перед выбором, и аналитики не готовы предсказать, как именно поступит глава итальянского кабинета.

«К Мелони протянуты две руки: одна — от Ле Пен, другая — от фон дер Ляйен. Мелони может принять только одну», — считает политолог Николай фон Ондарза.

Фон дер Ляйен внесла Ле Пен и её партию в «чёрный список» за историческую симпатию к России, обвинив партию в том, что она «марионетка и прокси Путина». А это значит, что даже попытка союза с Ле Пен лишит Мелони возможности получить большее влияние в Брюсселе (в случае победы фон дер Ляйен).

Фон Ондарза уверен, что если Джорджа Мелони примет приглашение фон дер Ляйен «непосредственно руководить политикой ЕС», то у нее не останется другого выбора, кроме как не допустить в эту политику Марин Ле Пен, Виктора Орбана и других политиков подобных взглядов.

Франческо Николи из брюссельского аналитического центра Bruegel считает, что Мелони вполне может проявить «тактическую гибкость», чтобы получить больше политического влияния — ответить на предложения и Ле Пен, и фон дер Ляйен.

По словам Николи, вполне возможно, что Мелони объединит усилия с Ле Пен, чтобы сформировать мощную ультраправую группу в Европарламенте, но при этом часть этой группы окажет поддержку коалиции под руководством фон дер Ляйен.

«С политической точки зрения я по-прежнему считаю, что эти два варианта на самом деле не обязательно противоречат друг другу. <..> Даже будет создана совместная группа, это не означает, что все её участники будут голосовать одинаково», — полагает Николи. Он добавил, что ультраправая «супергруппа» может быть сформирована даже и после выборов, после того, как новый парламент проголосует за кандидатуру нового руководителя Еврокомиссии — а это планируется сделать в середине сентября. Такой шаг позволит фон дер Ляйен рассчитывать на поддержку и правых сторонников Мелони, и своих собственных традиционных союзников из левых и центристских движений.

Но против такого варианта уже выступают те самые исторические союзники. В последнее время они всё чаще призывают Урсулу фон дер Ляйен «не заигрывать» с Мелони и другими «неумеренно» правыми.

В пятницу канцлер Германии Олаф Шольц, возглавляющий трехстороннее коалиционное правительство с левоцентристами и либералами, предупредил главу Еврокомиссии, чтобы она не рассчитывала на ультраправых партнеров при формировании своей новой комиссии.

Ранее в мае традиционные союзники фон дер Ляйен — левоцентристские социалисты и демократы (S&D), либеральная группа «Обновляя Европу» и «зелёные» — подписали декларацию, в которой поклялись никогда не объединяться с ультраправыми «на любом уровне» и призвали председателя Комиссии «решительно отвергать любую нормализацию, сотрудничество или союз с ультраправыми и радикальными партиями».

Ультраправые стремятся избавиться от экстремистов

Ле Пен предпринимает свои манёвры на фоне очень непростой ситуации в её группе партий «Идентичность и демократия». На прошлой неделе оттуда исключили «Альтернативу для Германии» (AfD) из-за целого ряда скандалов вокруг их ведущего кандидата Максимиллина Кра — в частности, подозрений в шпионаже на Китай и комментариев относительно нацистских преступников из СС.

«Идентичность и демократия» также объединяет итальянскую «Лигу» (коалиционных партнёров Мелони в правительстве Италии) и голландскую «Партию свободы» Герта Вилдерса. Раньше эта группа считалась потенциально третьей силой в будущем парламенте, сразу после либералов. Но исключение AfD означает, что их число уменьшится примерно на 17 мест, в результате ECR Джорджи Мелони опережает ID в опросах.

Но исключение AfD также открыла возможность перестановок в правых партиях.

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На прошлой неделе Андерс Вистисен, ведущий представитель ID в европейской избирательной кампании и союзник Ле Пен, заявил Euronews, что слияние двух жёстко правых фракций Европарламента «рано или поздно произойдёт».

По словам источника, Ле Пен также рассматривает возможность объединения усилий с Виктором Орбаном и его партией Fidesz, которая остаётся вне европарламентских фракций с 2021 года, когда её исключили из правоцентристской Европейской народной партии. В июне EPP. В июне Fidesz может рассчитывать примерно на 10 мест.

Но поскольку Орбан продолжает блокировать ключевые европейские решения по Украине, включая использование замороженных российских активов для закупки оружия для Киева, равно как и блокирует официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, — союз с Fidesz помешает Ле Пен избавиться от традиционного образа «сторонницы путинской России».

«Марин Ле Пен поняла, что если она хочет иметь реальные шансы стать следующим президентом Франции — а это её главная цель, — то подход Мелони, вероятно, даёт наибольшие шансы на успех», — пояснил Франческо Николи.

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