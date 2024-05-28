Джорджа Мелони: между центристами и ультраправыми

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может оказать влияние на исход европейских выборов: её поддержки добиваются как центристы, так и крайне правые силы.

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В воскресенье лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила итальянской газете «Коррьере делла сера», что ищет поддержки Джорджи Мелони, чтобы объединить ультраправые партии Европарламента в ультраправую супергруппу. Ведь сейчас движения этой части спектра разделены между «Идентичностью и демократией» (ID) Ле Пен и националистическими «Европейскими консерваторами и реформистами» (ECR) Мелони.

По данным опроса Euronews, проведённого в преддверии июньских выборов, обе эти группы могут получить в Европарламенте до 144 мест (если не считать немецкой «Альтернативы для Германии», которую на прошлой неделе исключили из ID) и, объединившись, обогнать левоцентристов и либералов и стать второй по величине политической силой.

В частности во Франции «Национальное объединение» Ле Пен, согласно опросам, может вырвать вперёд и получить голос каждого третьего француза. Ле Пен ранее фактически порвала связи с более радикальной «Альтернативой для Германии», которую еще и называют пророссийской, и смягчила евроскептическую риторику, явно стремясь оттянуть традиционный правый электорат.

В то же самое время поддержки Джорджи Мелони добивается и нынешняя глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, кандидат от Европейской народной партии. Опросы дают ей все шансы вновь возглавить «правительство» ЕС.

В ходе предвыборной кампании фон дер Ляйен заявляла, что считает Мелони надёжным партнёром Брюсселя, сторонником ЕС и Украины с тех самых пор, как она пришла к власти в Италии в 2022 году, хоть тогдашняя кампания Мелони была полна евроскептицизма.

Выбор Джорджии Мелони

Теперь Мелони оказалась перед выбором, и аналитики не готовы предсказать, как именно поступит глава итальянского кабинета.

«К Мелони протянуты две руки: одна — от Ле Пен, другая — от фон дер Ляйен. Мелони может принять только одну», — считает политолог Николай фон Ондарза.

Фон дер Ляйен внесла Ле Пен и её партию в «чёрный список» за историческую симпатию к России, обвинив партию в том, что она «марионетка и прокси Путина». А это значит, что даже попытка союза с Ле Пен лишит Мелони возможности получить большее влияние в Брюсселе (в случае победы фон дер Ляйен).

Фон Ондарза уверен, что если Джорджа Мелони примет приглашение фон дер Ляйен «непосредственно руководить политикой ЕС», то у нее не останется другого выбора, кроме как не допустить в эту политику Марин Ле Пен, Виктора Орбана и других политиков подобных взглядов.

Франческо Николи из брюссельского аналитического центра Bruegel считает, что Мелони вполне может проявить «тактическую гибкость», чтобы получить больше политического влияния — ответить на предложения и Ле Пен, и фон дер Ляйен.

По словам Николи, вполне возможно, что Мелони объединит усилия с Ле Пен, чтобы сформировать мощную ультраправую группу в Европарламенте, но при этом часть этой группы окажет поддержку коалиции под руководством фон дер Ляйен.

«С политической точки зрения я по-прежнему считаю, что эти два варианта на самом деле не обязательно противоречат друг другу. <..> Даже будет создана совместная группа, это не означает, что все её участники будут голосовать одинаково», — полагает Николи. Он добавил, что ультраправая «супергруппа» может быть сформирована даже и после выборов, после того, как новый парламент проголосует за кандидатуру нового руководителя Еврокомиссии — а это планируется сделать в середине сентября. Такой шаг позволит фон дер Ляйен рассчитывать на поддержку и правых сторонников Мелони, и своих собственных традиционных союзников из левых и центристских движений.

Но против такого варианта уже выступают те самые исторические союзники. В последнее время они всё чаще призывают Урсулу фон дер Ляйен «не заигрывать» с Мелони и другими «неумеренно» правыми.

В пятницу канцлер Германии Олаф Шольц, возглавляющий трехстороннее коалиционное правительство с левоцентристами и либералами, предупредил главу Еврокомиссии, чтобы она не рассчитывала на ультраправых партнеров при формировании своей новой комиссии.

Ранее в мае традиционные союзники фон дер Ляйен — левоцентристские социалисты и демократы (S&D), либеральная группа «Обновляя Европу» и «зелёные» — подписали декларацию, в которой поклялись никогда не объединяться с ультраправыми «на любом уровне» и призвали председателя Комиссии «решительно отвергать любую нормализацию, сотрудничество или союз с ультраправыми и радикальными партиями».

Ультраправые стремятся избавиться от экстремистов

Ле Пен предпринимает свои манёвры на фоне очень непростой ситуации в её группе партий «Идентичность и демократия». На прошлой неделе оттуда исключили «Альтернативу для Германии» (AfD) из-за целого ряда скандалов вокруг их ведущего кандидата Максимиллина Кра — в частности, подозрений в шпионаже на Китай и комментариев относительно нацистских преступников из СС.

«Идентичность и демократия» также объединяет итальянскую «Лигу» (коалиционных партнёров Мелони в правительстве Италии) и голландскую «Партию свободы» Герта Вилдерса. Раньше эта группа считалась потенциально третьей силой в будущем парламенте, сразу после либералов. Но исключение AfD означает, что их число уменьшится примерно на 17 мест, в результате ECR Джорджи Мелони опережает ID в опросах.

Но исключение AfD также открыла возможность перестановок в правых партиях.

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На прошлой неделе Андерс Вистисен, ведущий представитель ID в европейской избирательной кампании и союзник Ле Пен, заявил Euronews, что слияние двух жёстко правых фракций Европарламента «рано или поздно произойдёт».

По словам источника, Ле Пен также рассматривает возможность объединения усилий с Виктором Орбаном и его партией Fidesz, которая остаётся вне европарламентских фракций с 2021 года, когда её исключили из правоцентристской Европейской народной партии. В июне EPP. В июне Fidesz может рассчитывать примерно на 10 мест.

Но поскольку Орбан продолжает блокировать ключевые европейские решения по Украине, включая использование замороженных российских активов для закупки оружия для Киева, равно как и блокирует официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, — союз с Fidesz помешает Ле Пен избавиться от традиционного образа «сторонницы путинской России».

«Марин Ле Пен поняла, что если она хочет иметь реальные шансы стать следующим президентом Франции — а это её главная цель, — то подход Мелони, вероятно, даёт наибольшие шансы на успех», — пояснил Франческо Николи.