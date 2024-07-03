Амстердам, возможно, скоро пойдет на столкновение с Брюсселем по самому взрывоопасному вопросу политической повестки дня - миграции

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В Нидерландах новое правительство, а вместе с ним и новые идеи. 67-летний Дик Схоф занял пост премьер-министра. Этот независимый деятель опирается на коалицию четырех партий: крайне правой националистической PVV, консервативно-либеральной VVD, популистской, выступающей за фермеров BBB и набирающей силу правоцентристской NSC (НСК).

Благодаря большому весу и доминированию PVV в этом неожиданном альянсе, их совместная программа содержит сильный акцент на миграции. Эта горячая тема преобладала в избирательном цикле и стала причиной краха предыдущего правительства Марка Рютте.

В соглашении содержится исчерпывающий перечень предложений по сокращению миграционных потоков, которые, по словам сторон, "оказывают давление" на жилье, здравоохранение, образование, финансовые ресурсы и социальную сплоченность. Инициативы включают в себя ужесточение процедур приема прибывающих для уменьшения количества положительных решений; депортацию, "даже принудительную", людей без действительного вида на жительство; и немедленное возвращение нелегальных мигрантов, задержанных на бельгийской и немецкой границах.

Затем, в одном из важнейших пунктов, программа гласит: "Положение об отказе от европейской политики предоставления убежища и миграции будет представлено Европейской комиссии в кратчайшие сроки".

Дерзкая просьба, которую еще предстоит официально представить, быстро привлекла внимание Брюсселя. Она появилась на той же неделе, когда страны-члены ЕС окончательно одобрили новый Пакт о миграции и убежище. Это коллективные и предсказуемые правила управления потоком людей, желающих получить в ЕС убежище.

Переговоры по реформе в этой сфере заняли почти четыре года и завершили политическую кампанию, отнявшую много сил и времени еще во время миграционного кризиса 2015-2016 годов. Новость о том, что Нидерланды, член-основатель союза и экономически процветающая страна, хочет выйти из прошлых и будущих законов, была встречена с тревогой и глубоким скептицизмом.

Могут ли Нидерланды выйти из миграционной сделки?

По мнению главы Института европейского права в Левене Элизы Мюир, "ответ прост: страна ЕС не может отказаться от законодательства Евросоюза после его принятия. Сам смысл членства заключается в соблюдении союзного права".

"Существующие исключения были сделаны при вступлении новых стран и при пересмотре договоров, - отметила Мюир. - Но в настоящее время это вряд ли произойдет, и для этого требуется единогласное одобрение всех государств".

В качестве альтернативы, добавила она, можно было бы предложить отступление от договора, пока законопроект находится на стадии разработки. Однако Пакт уже принят, и нет никакого желания возобновлять переговоры о нем.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф председательствует на заседании четырехпартийного кабинета. Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Профессор миграционного права Лейденского университета Марк Классен также не убежден в правильности позиции Нидерландов. Он подчеркивает, что эта страна "обязана выполнять законодательство об убежище как в нынешней форме, так и после реформ, связанных с миграционным Пактом".

Классен считает, что руководство Нидерландов осознает, как мало шансов на единогласное одобрение Евросоюзом практики отказа от предоставления убежища. В случае его принятия, потенциальных беженцев, скорее всего, заставят покинуть Нидерланды и направиться в соседние страны.

"Я твердо уверен, что наше новое правительство знает и понимает, что не существует процедуры, позволяющей добиться отказа от предоставления убежища путем подачи заявления об этом в Еврокомиссию, - сказал профессор Классен. - Это останется пустым обещанием для избирателей, поддерживающих ультраправых в коалиции".

В заявлении для Euronews Европейская комиссия отказалась комментировать политические программы и указала на тот факт, что во время финального голосования по Пакту 14 мая Нидерланды проголосовали за все законодательные акты, представленные на стол.

"Договоры не содержат правил, относящихся к возможному отказу Нидерландов от участия в этом аспекте политики внутренних дел, - заявил представитель Еврокомиссии. - После принятия закон ЕС является обязательным для всех участвующих стран-членов и после своего вступления в силу применяется в соответствии с конкретными положениями, содержащимися в каждом правовом акте. Документы Пакта будут обязательны для Нидерландов".