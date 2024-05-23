Пропуск во власть: фон дер Ляйен предложит Мелони "работать вместе"

В то время, как опросы за 2 недели до евровыборов прочат успех правым и ультраправым, Урсула фон дер Ляйен открыто говорит, что "Братья Италии" Джорджи Мелони могут войти в новое большинство в Европарламенте.
В Брюсселе прошли последние перед июньскими выборами дебаты кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Представителей ультраправых партий на них было, тем не менее перспектива их проникновения во власть стала главной темой дискуссии.
Лидеры предвыборных списков спорили о том, нужно ли сотрудничать с "Европейскими консерваторами и реформистами" (ECR) – в эту группу входят, среди прочего, "Братья Италии", "Право и справедливость" из Польши и испанские националисты VOX.
Для Урсулы фон дер Ляйен, кандидата от правоцентристов, похоже, этот вопрос уже решён. По её словам, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, соответствует как минимум двум критериям возможного партнёрства.
Оппоненты раскритиковали намерение фон дер Ляйен устоять во власти с помощью ультраправых, пусть и не самых радикальных из двух ныне существующих фракций в Европарламенте.
Еврокомиссар из Люксембурга Николас Шмит, формальный лидер социал-демократов, заявил, что и ECR, и другая ультраправая группа "Идентичность и демократия" (ID) не имеют ничего общего с демократией.
Не за себя, а за партнёров досталось и кандидату от либералов Сандро Гоци. Представитель "зелёных" Терри Райнтке указала на то, что нидерландские либералы заключили коалиционное соглашение с радикальной антиисламской партией Герта Вилдерса.
Гоци парировал тем, что правительство Нидерландов ещё не сформировано окончательно.
Ведущий кандидат от ультралевых Вальтер Байер в своём выступлении сделал упор на необходимости добиться социальной справедливости.
Страсти вокруг ультраправых – это в первую очередь вопрос будущего расклада сил в Европарламенте, где, согласно, последнему опросу Euronews, правые и ультраправые увеличат представительство, а левые и либералы мандаты потеряют. От того, каким будет новое большинство, будет зависеть раздача ключевых постов.
Euronews вёл текстовую трансляцию дебатов.