Пропуск во власть: фон дер Ляйен предложит Мелони "работать вместе"

В то время, как опросы за 2 недели до евровыборов прочат успех правым и ультраправым, Урсула фон дер Ляйен открыто говорит, что "Братья Италии" Джорджи Мелони могут войти в новое большинство в Европарламенте.

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В Брюсселе прошли последние перед июньскими выборами дебаты кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Представителей ультраправых партий на них было, тем не менее перспектива их проникновения во власть стала главной темой дискуссии.

Лидеры предвыборных списков спорили о том, нужно ли сотрудничать с "Европейскими консерваторами и реформистами" (ECR) – в эту группу входят, среди прочего, "Братья Италии", "Право и справедливость" из Польши и испанские националисты VOX.

Для Урсулы фон дер Ляйен, кандидата от правоцентристов, похоже, этот вопрос уже решён. По её словам, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, соответствует как минимум двум критериям возможного партнёрства.

Мы сделаем предложение [войти в большинство] тем, кто занимает проевропейскую позицию. А Мелони выступает за Европу и против Путина, она очень чётко высказалась по этому поводу. Она выступает также за верховенство права. Если так будет и дальше, мы предложим ей работать вместе. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Оппоненты раскритиковали намерение фон дер Ляйен устоять во власти с помощью ультраправых, пусть и не самых радикальных из двух ныне существующих фракций в Европарламенте.

Еврокомиссар из Люксембурга Николас Шмит, формальный лидер социал-демократов, заявил, что и ECR, и другая ультраправая группа "Идентичность и демократия" (ID) не имеют ничего общего с демократией.

Интересно, что значит, проевропейская позиция Мелони? Я слышал её речь на мадридском съезде [ультраправых]. Не могу себе представить, чтобы её представление о Европе было таким же, как и у вас. То же самое относится и к поддержке верховенства права. Это очень важно. Без верховенства права не может быть союза. Николас Шмит "Прогрессивный альянс социалистов и демократов"

Не за себя, а за партнёров досталось и кандидату от либералов Сандро Гоци. Представитель "зелёных" Терри Райнтке указала на то, что нидерландские либералы заключили коалиционное соглашение с радикальной антиисламской партией Герта Вилдерса.

Господин Гоци, вы не можете просто сказать нам, что собираетесь решить эту проблему после выборов. Проведите внеочередное заседание фракции прямо сейчас и исключите "Партию свободы". Терри Райнтке "Зелёные – Европейский свободный альянс"

Гоци парировал тем, что правительство Нидерландов ещё не сформировано окончательно.

Мы настроены на то, чтобы 9 июня победить на европейских выборах. Валери Эйе, председатель нашей группы, 10 июня объявит о дальнейших планах. У нас будут откровенные дебаты, мы будем обсуждать наш курс демократическими методами, как и должна делать любая фракция. Конечно, нам не потребуются слишком много времени, чтобы принять решение по этому поводу. А вот Европейской народной партии потребовались годы, чтобы отделаться от Виктора Орбана. Сандро Гоцци "Обновляя Европу"

Ведущий кандидат от ультралевых Вальтер Байер в своём выступлении сделал упор на необходимости добиться социальной справедливости.

Я твёрдо убежден, что причина роста ультраправых – в социальной сфере. Если мы не сможем обеспечить достойную жизнь трудящимся и дать людям рабочие места, мы не сможем победить ультраправых в Европе. Вальтер Байер "Европейские левые"

Страсти вокруг ультраправых – это в первую очередь вопрос будущего расклада сил в Европарламенте, где, согласно, последнему опросу Euronews, правые и ультраправые увеличат представительство, а левые и либералы мандаты потеряют. От того, каким будет новое большинство, будет зависеть раздача ключевых постов.

Euronews вёл текстовую трансляцию дебатов.