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Ультраправая фракция в Европарламенте хочет исключить из своего состава АдГ

Максимилиан Крах, ведущий кандидат от AfD на европейских выборах в Берлине в среду, 24 апреля 2024 года.
Максимилиан Крах, ведущий кандидат от AfD на европейских выборах в Берлине в среду, 24 апреля 2024 года. Авторское право Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Angela Skujins и Mared Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На фоне серии скандалов, разразившихся вокруг Максимиллиана Кра, ультраправая группа в Европарламенте хочет исключить из своего состава всех членов немецкой партии Альтернатива для Германии.

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Ультраправая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" (ИД) подала запрос на исключение из своего состава всех представителей партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa. 

Сначала из фракции хотели исключить только Максимиллиана Кра, попавшего в череду скандалов.

Так в апреле Генпрокуратура ФРГ сообщила, что помощник Кра в Европарламенте задержан в Дрездене по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. В мае Кра в интервью итальянской газете La Repubblica признался, что не считает, что следует "автоматически зачислять в преступники любого, кто носил форму СС".

В местных новостях отмечалось, что AдГ планировала вывести из партии Максимиллиана Кра, чтобы избежать выхода из ИД. Накануне АдГ запретила Кра, своему главному кандидату на европейских выборах, вести предвыборную кампанию. 

Кандидат от "зеленых" критикует присутствие ультраправых в ЕП

Ведущий кандидат от партии "Зеленые" Терри Райнтке заявила журналистам в Европейском парламенте, что правые "экстремисты", особенно АдГ, являются "рукой Путина в Европейском союзе".

Terry Reintke for the European Greens (second from left) posing with various political aspirants prior to a debate at the European Parliament in Brussels, Thursday, May 23, 20
Terry Reintke for the European Greens (second from left) posing with various political aspirants prior to a debate at the European Parliament in Brussels, Thursday, May 23, 20AP

По ее словам, это серьезный риск для Европейского сообщества.

"Нам совершенно ясно, что ультраправые хотят уничтожить не только Европейский союз, но и нашу демократию. Поэтому мы не будем создавать большинство вместе с ними, а также постараемся сделать все возможное, чтобы ультраправые были как можно слабее представлены в следующем Европейском парламенте", - сказала политик.

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