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Соперничающие ультраправые группы Европарламента могут объединится

Лидер предвыборной кампании группы "Идентичность и демократия" Андерс Вистисен в интервью Euronews, вторник 21 мая
Лидер предвыборной кампании группы "Идентичность и демократия" Андерс Вистисен в интервью Euronews, вторник 21 мая Авторское право Euronews 2024
Авторское право Euronews 2024
By Mared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Андерс Вистисен сказал Euronews, что между парламентскими группами Мелони и Ле Пен не больше политических разногласий, чем между другими фракциями. Датский радикал отрицает участие в распространении кремлёвской пропаганды

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Две соперничающие ультраправые фракции Европейского парламента попытаются объединиться в мощный блок. Таков прогноз Андерса Вистисена, который возглавляет предвыборную кампанию самой радикальной группы партий перед июньским голосованием. 

В интервью корреспонденту Euronews Маред Гвин Джонс этот датчанин заявил, что не существует политического раскола между его группой «Идентичность и демократия», в которую входит «Национальное объединение» француженки Марин Ле Пен, и менее жесткими европейскими консерваторами и реформистами, с которыми союзничают «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони.

Вистисен:Между нами и консерваторами нет больших политических разногласий, чем те, что мы видим, например, внутри Европейской народной партией, социал-демократов или либерального «Обновления».

Euronews: Можно ли представить, как эти две правые группы реорганизуются, особенно после выборов? Можете ли вы увидеть возможное объединение этих двух групп? 

Вистисен: Да, я думаю, когда-нибудь мы это увидим. Такое уже произошло в Совете Европы, где две группы слились в двойную партию. Этот процесс связан не только с выборами в Европарламент. Я думаю, что президентские выборы во Франции, которые состоятся через пару лет, могут стать моментом, которого очень интересно ожидать.

Вистисен выступил за несколько часов до того, как внутри его группы разразился кризис: команда Марин Ле Пен заявила, что они больше не будут сотрудничать с "Альтернативой для Германии" из-за высказывания кандидата от этой партии  Максимилиана Крах, который заявил, что не все нацисты, служившие в СС «были преступниками».

С тех пор Краху запретили участвовать в предвыборной кампании. Еще одного ведущего кандидата от АдГ обвинили в том, что ему заплатили за распространение прокремлевской пропаганды.

Сам Вистисен дал интервью «Голосу Европы». Это новостная компания теперь находится под санкциями ЕС. Её подозревают в том, что она находится в центре российской операции влияния.

Euronews: В начале этого года вы дали интервью один на один «Голосу Европы». Вам заплатили за это интервью? 

Вистисен: Нет, конечно нет. Давая то интервью, я не ожидал, что ко мне отнесутся предвзято. Меня попросили дать интервью, и я согласился. Это моя работа как политика. Но вызывает тревогу то, что влияние извне также используется для распространения дезинформации о правых. У меня безупречный послужной список в том, что касается проявлений твердости в отношении России и Китая.

Но, несмотря на эти многочисленные скандалы, партия Вистисена поднимается по рейтингу популярности и может побороться за то, чтобы стать третьей по величине силой в Европарламенте.

А Европейские консерваторы и реформисты последовательно отвергают предположения о возможном слиянии с ультраправыми и даже рассматривают себя в качестве потенциального партнера правоцентристской Европейской народной партии, в которой состоит Урсула фон дер Ляйен.

Полную версию интервью Андерса Вистисена вы можно увидеть в программе  Euronews "Глобальный диалог" на следующей неделе.

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