By Euronews и AP

Критики утверждают, что законопроект об иностранном влиянии, вызывающий разногласия между президентом и премьер-министром, будет препятствовать свободе СМИ и повредит стремлению Грузии вступить в Европейский союз.

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Президент и премьер-министр Грузии обменялись критическими замечаниями по поводу закона об иностранном влиянии, на который было наложено вето, в то время как страна отмечала День независимости.

В этом году праздник, посвященный провозглашению независимости Грузии от Российской империи, проходит на фоне напряженности в связи с расколовшим страну законом, который критики рассматривают как угрозу демократическим свободам страны и ее западным устремлениям.

"Сегодня, когда над нами навис призрак России, партнерство и сближение с Европой - истинный путь к сохранению и укреплению нашей независимости и мира, - заявила президент Саломе Зурабишвили. -

President Salome Zourabichvili leaves the podium after celebration of the Independence Day in Tbilisi, May 26, 2024 Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Те, кто саботирует и подрывает этот путь, попирают и наносят ущерб мирному и безопасному будущему нашей страны, препятствуя пути к становлению полноценным членом свободного и демократического мира".

Но премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответил, заявив, что его правительство стоит на страже "суверенитета и независимости Грузии".

"Именно единство и разумные шаги народа и избранного им правительства дали нам возможность сохранить мир в стране в течение последних двух лет, несмотря на существующие угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии", - сказал он.

Законодательство, принятое парламентом в начале этого месяца, требует, чтобы СМИ, неправительственные организации и другие некоммерческие организации регистрировались как "преследующие интересы иностранной державы", если они получают более 20 % своего финансирования из-за рубежа.

Акция протеста оппозиции Грузии в Тбилиси против законопроекта об иностранном влиянии, 26 мая 2024 г. Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Этот законопроект был крайне непопулярен среди грузин, которые окрестили его "русским законом" из-за аналогичного закона, принятого Москвой в 2022 году, который критики рассматривали как средство подавления критики Кремля.

Протестующие также считают, что законопроект является антидемократическим и может подорвать шансы страны на вступление в ЕС. Грузия является официальной страной-кандидатом с прошлого года, и поддержка членства очень высока среди грузин.

Законопроект подвергся критике и за пределами Грузии. Венецианская комиссия, высший орган Совета Европы по конституционному праву, заявила, что Тбилиси должен отказаться от него.

Госдепартамент США пригрозил Грузии санкциями, если она примет этот закон, и заявил, что Вашингтону, возможно, придется пересмотреть свои отношения с Тбилиси.

Prime Minister Irakli Kobakhidze's Indendence Day message

Американские законодатели также представили два аналогичных законопроекта, которые призваны убедить грузинское правительство отказаться от "российского закона". Предлагаемые законы предлагают либерализацию визового режима и возможности для углубления американо-грузинских отношений в различных секторах, но при этом предусматривают санкции в отношении тех, кто несет ответственность за возможный демократический откат Грузии.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон "негативно влияет на продвижение Грузии по пути в ЕС".

Однако правящая партия "Грузинская мечта", которая в прошлом году предложила и отложила почти аналогичный законопроект, утверждает, что закон необходим для сохранения национальной идентичности и обеспечения прозрачности.

На прошлой неделе президент Грузии выполнил свое обещание и наложил вето на законопроект, назвав его "неприемлемым".

Зурабишвили, которая все больше враждует с правящей партией Грузии, заявила тогда, что закон противоречит конституции и "всем европейским стандартам".

Однако партия "Грузинская мечта" имеет достаточное большинство голосов, чтобы преодолеть вето Зурабишвили, и, как ожидается, сделает это.

В то время как официальные празднования Дня независимости завершались, грузины продолжали протестовать против законопроекта на улицах Тбилиси.