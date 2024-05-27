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Президент и премьер-министр Грузии обмениваются колкостями из-за наложенного вето на закон об иностранном влиянии

Президент Саломе Зурабишвили (слева) и премьер-министр Ираклий Кобахидзе (справа) на праздновании Дня независимости в Тбилиси, 26 мая 2024 г.
Президент Саломе Зурабишвили (слева) и премьер-министр Ираклий Кобахидзе (справа) на праздновании Дня независимости в Тбилиси, 26 мая 2024 г. Авторское право Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Критики утверждают, что законопроект об иностранном влиянии, вызывающий разногласия между президентом и премьер-министром, будет препятствовать свободе СМИ и повредит стремлению Грузии вступить в Европейский союз.

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Президент и премьер-министр Грузии обменялись критическими замечаниями по поводу закона об иностранном влиянии, на который было наложено вето, в то время как страна отмечала День независимости.

В этом году праздник, посвященный провозглашению независимости Грузии от Российской империи, проходит на фоне напряженности в связи с расколовшим страну законом, который критики рассматривают как угрозу демократическим свободам страны и ее западным устремлениям.

"Сегодня, когда над нами навис призрак России, партнерство и сближение с Европой - истинный путь к сохранению и укреплению нашей независимости и мира, - заявила президент Саломе Зурабишвили. -

President Salome Zourabichvili leaves the podium after celebration of the Independence Day in Tbilisi, May 26, 2024
President Salome Zourabichvili leaves the podium after celebration of the Independence Day in Tbilisi, May 26, 2024Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Те, кто саботирует и подрывает этот путь, попирают и наносят ущерб мирному и безопасному будущему нашей страны, препятствуя пути к становлению полноценным членом свободного и демократического мира".

Но премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответил, заявив, что его правительство стоит на страже "суверенитета и независимости Грузии".

"Именно единство и разумные шаги народа и избранного им правительства дали нам возможность сохранить мир в стране в течение последних двух лет, несмотря на существующие угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии", - сказал он.

Законодательство, принятое парламентом в начале этого месяца, требует, чтобы СМИ, неправительственные организации и другие некоммерческие организации регистрировались как "преследующие интересы иностранной державы", если они получают более 20 % своего финансирования из-за рубежа.

Акция протеста оппозиции Грузии в Тбилиси против законопроекта об иностранном влиянии, 26 мая 2024 г.
Акция протеста оппозиции Грузии в Тбилиси против законопроекта об иностранном влиянии, 26 мая 2024 г.Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Этот законопроект был крайне непопулярен среди грузин, которые окрестили его "русским законом" из-за аналогичного закона, принятого Москвой в 2022 году, который критики рассматривали как средство подавления критики Кремля.

Протестующие также считают, что законопроект является антидемократическим и может подорвать шансы страны на вступление в ЕС. Грузия является официальной страной-кандидатом с прошлого года, и поддержка членства очень высока среди грузин.

Законопроект подвергся критике и за пределами Грузии. Венецианская комиссия, высший орган Совета Европы по конституционному праву, заявила, что Тбилиси должен отказаться от него.

Госдепартамент США пригрозил Грузии санкциями, если она примет этот закон, и заявил, что Вашингтону, возможно, придется пересмотреть свои отношения с Тбилиси.

Prime Minister Irakli Kobakhidze's Indendence Day message

Американские законодатели также представили два аналогичных законопроекта, которые призваны убедить грузинское правительство отказаться от "российского закона". Предлагаемые законы предлагают либерализацию визового режима и возможности для углубления американо-грузинских отношений в различных секторах, но при этом предусматривают санкции в отношении тех, кто несет ответственность за возможный демократический откат Грузии.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон "негативно влияет на продвижение Грузии по пути в ЕС".

Однако правящая партия "Грузинская мечта", которая в прошлом году предложила и отложила почти аналогичный законопроект, утверждает, что закон необходим для сохранения национальной идентичности и обеспечения прозрачности.

На прошлой неделе президент Грузии выполнил свое обещание и наложил вето на законопроект, назвав его "неприемлемым".

Зурабишвили, которая все больше враждует с правящей партией Грузии, заявила тогда, что закон противоречит конституции и "всем европейским стандартам".

Однако партия "Грузинская мечта" имеет достаточное большинство голосов, чтобы преодолеть вето Зурабишвили, и, как ожидается, сделает это.

В то время как официальные празднования Дня независимости завершались, грузины продолжали протестовать против законопроекта на улицах Тбилиси.

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