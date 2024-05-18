Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на законопроект об иностранном влиянии

By Euronews

После массовых протестов глава государства выполнила свое обещание

РЕКЛАМА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об «иноагентах». «Я наложила вето на „русский закон“. Этот закон представляет собой препятствие на европейском пути», — сказала она во время брифинга.

18 мая решение будет передано в парламент, добавила Зурабишвили, отметив, что документ «не подлежит никаким изменениям и улучшениям». «Этот закон должен быть отменен», — резюмировала президент.

Обычно вето президента носит больше формальный характер, поскольку для его преодоления достаточно большинства голосов членов парламента. Ранее Зурабишвили неоднократно обещала заблокировать документ, когда он поступит ей на подпись. Она открыто выражала поддержку протестующим против закона.

Массовые протесты в Тбилиси начались после того, как 14 мая парламент Грузии одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект об «иностранных агентах». Не обошлось без беспорядков, столкновений с полицией и задержаний.

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния». Его называют "российским" по аналогии с подобным законом об "иноагентах" в РФ.

Этот закон не первый раз становится предметом острого противостояния. Первый раз его внесли на обсуждение в парламент весной 2023 года, но вскоре документ был отозван. В новой версии ничего не поменялось, кроме формулировки: вместо «агента иностранного влияния» в документе используется термин «проводящая интересы иностранной силы организация».