Брюссель недоволен репрессиям в Тбилиси. ЕС требует отменить закон, подрывающий, по его мнению, демократию и свободу СМИ. В противном случае Грузию могут лишить возможности вступить в ЕС

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Евросоюз потребовал от руководства Грузии отменить так называемый «Закон об иностранных агентах». В противном случае Тбилиси рискнуть лишиться статуса столицы страны-кандидата на вступление в ЕС. В заявлении главы союзного внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля говорится:

Принятие этого закона негативно влияет на продвижение Грузии в направлении нашего Союза. Выбор, каким путем идти вперёд, находится в грузинских руках.

Но пока Брюссель не принял никаких конкретных шагов в связи с событиями в Тбилиси.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано:

Я бы сейчас не стал говорить о приостановке чего-то или о каких-то санкциях. ЕС уже очень чётко высказался о том, чего мы ожидаем; мы ожидаем, что правящее в Грузии большинство отзовет закон. Сейчас он принят, но его необходимо отменить, потому что это огромное препятствие на пути к вступлению. Если они этого не сделают, если они продолжат курс действий, который мы видели в течение последних нескольких недель, то Евросоюз примет решение о других мерах. На данном этапе нам необходимо обсудить со странами-членами то, что они считают наиболее уместным.

Такая реакция ЕС поступила с запозданием – почти через 24 часа после того, как грузинское руководство приняло законопроект, который многие считают инструментом Кремля, направленным на уничтожение гражданского общества и независимых СМИ.

Задержка связана с тем, что две страны-члена – Венгрия и Словакия – отказались присоединиться к заявлению всех стран ЕС с осуждением действий правящей партии «Грузинская мечта».

Тем не менее, большинство стран-членов и несколько законодателей обратились к органу исполнительной власти с призывом принять меры против Грузии, включая приостановку переговоров с ней о вступлении в ЕС. За это выступил и депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс:

Я не думаю, что это было бы слишком сильно. Мы должны послать очень чёткий сигнал; мы должны прекратить материальную помощь проектам, финансируемым ЕС, особенно ту, что идёт правительству. Мы, безусловно, должны сохранять проекты для гражданского общества. Но мы должны направить правящей коалиции очень формальное и политически болезненное послание, чтобы остановить её на данном этапе.

Корреспондент Euronews Шона Мюррей передаёт:

Несмотря на широко распространенное осуждение со стороны государств-членов и институтов ЕС в адрес правительства Грузии за принятие законопроекта "об иностранных агентах", пока неясно, приостановит ли Брюссель переговоры с Тбилиси, будет ли аннулирован статус Грузии как страны-кандидата на членство в ЕС. Но скорее всего, её амбициям нанесён урон, потому что ни одна страна не сможет стать государством-членом ЕС, если в ней будет действовать такой закон.