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Осуждение в ЕС грузинского "закона об иноагентах"

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель Авторское право European Union, 2024.
Авторское право European Union, 2024.
By Shona Murray
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Брюссель недоволен репрессиям в Тбилиси. ЕС требует отменить закон, подрывающий, по его мнению, демократию и свободу СМИ. В противном случае Грузию могут лишить возможности вступить в ЕС

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Евросоюз потребовал от руководства Грузии отменить так называемый «Закон об иностранных агентах». В противном случае Тбилиси рискнуть лишиться статуса столицы страны-кандидата на вступление в ЕС. В заявлении главы союзного внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля говорится: 

Принятие этого закона негативно влияет на продвижение Грузии в направлении нашего Союза. Выбор, каким путем идти вперёд, находится в грузинских руках.

Но пока Брюссель не принял никаких конкретных шагов в связи с событиями в Тбилиси.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано: 

Я бы сейчас не стал говорить о приостановке чего-то или о каких-то санкциях. ЕС уже очень чётко высказался о том, чего мы ожидаем; мы ожидаем, что правящее в Грузии большинство отзовет закон. Сейчас он принят, но его необходимо отменить, потому что это огромное препятствие на пути к вступлению. Если они этого не сделают, если они продолжат курс действий, который мы видели в течение последних нескольких недель, то Евросоюз примет решение о других мерах. На данном этапе нам необходимо обсудить со странами-членами то, что они считают наиболее уместным.

Такая реакция ЕС поступила с запозданием – почти через 24 часа после того, как грузинское руководство приняло законопроект, который многие считают инструментом Кремля, направленным на уничтожение гражданского общества и независимых СМИ.

Задержка связана с тем, что две страны-члена – Венгрия и Словакия – отказались присоединиться к заявлению всех стран ЕС с осуждением действий правящей партии «Грузинская мечта». 

Тем не менее, большинство стран-членов и несколько законодателей обратились к органу исполнительной власти с призывом принять меры против Грузии, включая приостановку переговоров с ней о вступлении в ЕС. За это выступил и депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс:

Я не думаю, что это было бы слишком сильно. Мы должны послать очень чёткий сигнал; мы должны прекратить материальную помощь проектам, финансируемым ЕС, особенно ту, что идёт правительству. Мы, безусловно, должны сохранять проекты для гражданского общества. Но мы должны направить правящей коалиции очень формальное и политически болезненное послание, чтобы остановить её на данном этапе.

Корреспондент Euronews Шона Мюррей передаёт: 

Несмотря на широко распространенное осуждение со стороны государств-членов и институтов ЕС в адрес правительства Грузии за принятие законопроекта "об иностранных агентах", пока неясно, приостановит ли Брюссель переговоры с Тбилиси, будет ли аннулирован статус Грузии как страны-кандидата на членство в ЕС. Но скорее всего, её амбициям нанесён урон, потому что ни одна страна не сможет стать государством-членом ЕС, если в ней будет действовать такой закон.

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