Грузия празднует получение статуса кандидата на вступление в ЕС

By Euronews

Грузия празднует предоставление ей статуса кандидата и рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в декабре будущего года

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Грузия празднует предоставление ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Пятничная сессия парламента страны открылась под звуки гимна Евросоюза.

Накануне вечером на заседании Совета ЕС было объявлено о решении открыть Тбилиси "первую дверь", а также о начале переговоров о приеме в сообщество Украины и Молдавии.

3 марта 2022 года, через неделю после российского вторжения в Украину, Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправил и Киев. Позднее в июне лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине, а Грузии отказали. Евросовет тогда сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 "приоритетов".

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выразил надежду, что Грузия сможет выйти на новый этап отношений с ЕС и начать переговоры о вступлении в сообщество в декабре будущего года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз является попыткой "еще больше досадить России".