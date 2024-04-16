Грузия: комитет парламента одобрил закон об иноагентах

By Euronews

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии одобрил так называемый закон об иноагентах - оппозиция опасается, что он помешает интеграции страны в Евросоюз

РЕКЛАМА

Полиция Грузии задержала 14 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах. Несмотря на массовые протесты комитет по юридическим вопросам парламента одобрил соответствующий законопроект. Политическое большинство принадлежит "Грузинской мечте", партии, дружественной Кремлю, тогда как демонстранты в основном выступают за интеграцию в ЕС и НАТО.

Мариам Кухилава, Euronews:"Граждане Грузии протестуют против закона, который, по их словам, является отражением российского законодательства и противоречит западным ценностям. Грузины опасаются, что принятие этого закона поставит под угрозу интеграцию Грузии в ЕС. Именно поэтому они решили провести демонстрацию и выразить свое желание быть частью Евросоюза".

Цель законопроекта - контролировать и сдерживать деятельность иностранных НПО, занимающихся гражданскими правами в Грузии. Правящая партия пыталась провести этот закон год назад, но он был отозван после массовых протестов. Теперь он вновь был внесен на рассмотрение с единственным изменением: из названия законопроекта исключили термин "агент".

Мамука Мдинарадзе, лидер парламентской фракции "Грузинская мечта": "Цель закона - чтобы грузинский народ знал, как тратятся сотни миллионов долларов. Например, мы видим, как сектор НПО вмешивается в политику, участвует в революциях и призывает к ним, делает заявления против церкви, продвигает пропаганду нетрадиционного образа жизни, ставит под сомнение легитимность выборов. Люди должны знать, кто финансирует эту поляризацию и радикализацию".

Законопроект также широко осудили евроатлантические партнеры Грузии. Посол ЕС в Тбилиси заявил, что он несовместим с европейскими ценностями, а канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что документ будет отозван.

Оппозиционные партии утверждают, что он повторяет российский закон об "иностранных агентах", который используется для подавления гражданского общества и свободы прессы.

Ана Нацвлишвили, депутат, оппозиционная партия "Лело": "У правящей партии нет ответов ни на один вопрос. Этот российский закон будет препятствовать евроинтеграции Грузии, те люди, которые должны оценить прогресс страны в конце года, публично заявили, что этот российский закон не совместим со стандартами ЕС. И если он будет принят, то любой прогресс на пути к ЕС будет очень трудным, если не невозможным".

Закон "О прозрачности иностранного влияния", вызвавший острые споры и в парламенте, потребует от СМИ и неправительственных организаций, получающих более 20% финансирования из зарубежных источников, зарегистрироваться в качестве организаций, действующих в интересах иностранных держав.