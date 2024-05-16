Грузия: президент Зурабишвили подтвердила намерение наложить вето на законопроект "об иноагентах"

By Euronews

Брюссель грозит заморозить заявку Грузии на вступление в ЕС, если она примет закон "об иноагентах". Президент Грузии подтвердила, что наложит вето на этот документ.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что наложит вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В четверг 16 мая в интервью Associated Press Зурабишвили заявила, что этот документ вступает в противоречие с рекомендациями ЕС и призван отдалить Грузию от Европы.

Глава государства подвергла резкой критике правящую партию "Грузинская мечта" за продвижение законопроекта. Политик подчеркнула, что ее долг, согласно конституции, сделать все возможное, чтобы содействовать европейской интеграции Грузии.

В соответствии с Конституцией, не позднее, чем через 10 дней после принятия в третьем чтении, законопроект должен быть передан президенту. У Зурабишвили будет 2 недели на то, чтобы либо подписать его, либо подготовить замечания и наложить вето. У партии власти достаточно голосов в парламенте, чтобы вето преодолеть. В таком случае его подпишет и опубликует спикер парламента.

Тем временем Брюссель грозит заморозить заявку Грузии на вступление в ЕС, если она примет этот закон. Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что если Грузия хочет присоединиться к ЕС, она должна уважать фундаментальные принципы демократии и верховенства закона.

Также Шарль Мишель выразил поддержку народу Грузии: "Я вновь заявил о своей полной поддержке дальнейшей помощи гражданам Грузии в работе над европейским будущим, в том числе путем содействия поиску наилучшего способа решения законных проблем всех сторон".

Парламент Грузии одобрил законопроект "об иноагентах" в окончательном чтении 14 мая. Он предусматривает, что СМИ и неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния.

На фоне принятия законопроекта в Тбили с новой силой возобновились масштабные протесты.

Тбилиси, Грузия Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Грузинская оппозиция называет законопроект “российским”, поскольку Москва использует аналогичный закон для подавления независимых СМИ и НПО. Оппозиция обвиняет правящую партию "Грузинская мечта" в попытке втянуть Грузию в сферу влияния России. В партии власти обвинения отвергают. Там говорят о готовности решить противоречия с оппозицией и международными партнерами путем редактирования закона на стадии обсуждения президентского вето. Президент Зурабишвили выступает категорически против.