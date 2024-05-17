Грузия "не оправдывает ожиданий своего населения"

О положении Союза": Турецко-греческая разрядка. В Тбилиси принят закон как в Москве. Главный экономист ЕБРР о падении инфляции. «Подушка» над Темзой

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**Программу ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:**Всего год назад встреча главных лидеров Турции и Греции стала бы сенсационной новостью. Но когда на этой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган принимал в Анкаре премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, это был как будто обычный разговор между соседями.

Вот уже более года мир видит, как осуществляется инициатива о дружбе, призванная положить конец десятилетиям взаимной вражды. Вместо этого два союзника по НАТО сосредоточены на торговле, туризме, энергетике и восстановлении культурных связей. Эрдоган посетил Афины в декабре, и с тех пор две страны поддерживают тесные контакты на высоком уровне – судя по всему, успешно.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис:

В критически важной области миграции сотрудничество между нашими двумя странами, особенно между полицией и береговой охраной, приносит свои плоды. Мы вместе боремся с нелегальными потоками и против злостных контрабандистов, которые наживаются на боли отчаявшихся людей. Это сотрудничество должно продолжаться и усиляться.

Ещё есть области, в которых обе стороны согласились не соглашаться, но приятно видеть, что один застарелый очаг проблем в Европе угасает. Тем временем другая проблема, тоже неподалёку от ЕС, на этой неделе сильно обострилась.

Я говорю о Грузии, где тысячи протестующих собрались возле здания парламента в Тбилиси через несколько часов после того, как депутаты окончательно одобрили спорный закон об иностранном влиянии.

Такой законопроект мог быть разработан в Москве. Они был принят, несмотря на предупреждения Евросоюза о том, что это закроет путь Грузии к членству в ЕС.

Официальная реакция в Брюсселе была приглушенной, что свидетельствовало о чувстве разочарования.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель:

Несколько дней назад у меня был телефонный разговор с премьер-министром, и я сказал ему, что разочарован. Я искренне надеюсь, что Грузия найдет способ придерживаться демократических принципов, а также оправдать ожидания своего населения.

Возможно, правительству Грузии следует сосредоточиться на реальных проблемах, таких как экономика, а не на непопулярных и глупых законах.

На этой неделе Европейский банк реконструкции и развития опубликовал свой последний экономический прогноз. Цифры по Грузии, которая находится в сфере деятельности ЕБРР, были довольно отрезвляющими. В целом прогноз содержал и некоторые обнадеживающие новости.

Падение инфляции и рост ВВП

Ко мне присоединяется Беата Яворчик, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

Гробе: Ваш последний доклад правильно называется "Укрощение инфляции". В регионах ЕБРР она снизилась с пика в октябре 2022 года в 17,5% до среднего уровня в 6,5% в марте прошлого года. Объясните нам эту цифру. За счет чего произошло такое значительное снижение?

Яворчик: Снижению инфляции в значительной степени способствовали события на международных рынках. Мы наблюдаем резкое падение цен на природный газ в Европе, снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, а цены на нефть остаются умеренными. Но, конечно, инфляция в наших регионах присутствия все еще остается выше уровня до пандемии, как и в странах с развитой экономикой.

Гробе: Чувствуете ли вы сейчас облегчение или все еще сохраняются важные инфляционные риски?

Яворчик: Не все руководители центральных банков могут считать свою работу выполненной. Если вы посмотрите на кумулятивную инфляцию с февраля 2022 года по настоящее время, в нескольких странах она превысила 30%, особенно в Египте, Турции, Венгрии, Казахстане, Молдавии и Украине. Это означает, что в отсутствие повышения заработной платы люди в этих странах потеряли треть своей покупательной способности.

Гробе: Давайте поговорим о перспективах роста в регионах ЕС, где работает ЕБРР. Видите ли вы положительные признаки о будущем?

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Яворчик: Этот год будет намного лучше, чем прошлый, для восточноевропейских стран-членов ЕС, в частности Польши и Хорватии. Там ожидается рост в 3%. В Венгрии происходит тоже самое. Мы видим увеличение реальной заработной платы. Мы видим, что работает налогово-бюджетная политика. Евросоюз оказывает финансирование «Новому поколению ЕС». Это тоже стимулирует экономическую активность.

Гробе: Не могу вас отпустить, не сказав ни слова об Украине. Как поживает её экономика на третий год войны?

Яворчик: Мощные бомбардировки последних двух месяцев привели к тому, что способность Украины вырабатывать энергию серьезно сократилась. Производство электричества сейчас составляет 40% от уровня, который был до этих обстрелов. И эти мощности нелегко восстановить.

«Подушка» над Темзой

Ищете, чем занять себя на выходных? Как насчет этого: прыгнуть с вертолета на высоте 3 тыс футов, спикировать до высоты 35 метров над рекой Темза, а затем пролететь через Тауэрский мост, чтобы снова подняться на высоту 80 метров, необходимую для раскрытия парашюта перед безопасным приземлением.

Сложный маневр в стиле Джеймса Бонда для уменьшения скорости перед посадкой, известный как «подушка».

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Два профессиональных парашютиста из Австрии совершили его на этой неделе и описали свой опыт как «сбывшуюся мечту».

Это ветераны парашютизма, за плечами которых более 22 тыс прыжков. Надев костюмы-крылья, они пролетели над Лондоном более километра, достигнув максимальной скорости в почти 250 километров в час. Весь трюк длился 45 секунд.

Возможно, этого будет недостаточно, чтобы прогнать скуку на все выходные. Не делайте такого дома, а оказавшись на мосту, не смотрите вниз!"