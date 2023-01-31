Европейская битва за этикетки пищевых продуктов

Следующая политическая битва между правительствами Евросоюза с участием его властных учреждений развернётся в супермаркетах. В ближайшие месяцы Брюссель представит систему маркировки пищевых продуктов Nutri-Score, которая будет использоваться на всей территории ЕС. Это этикетки, напоминающие светофор: наивысшая оценка - зелёный цвет и буква А - даётся самой полезной еде. А красным и буквой Е помечается наименее здоровая. Покупатели в Бельгии этим уже заинтересовались:

"Нам нужны такие советы, теперь я буду их искать».

"Я покупаю растительное масло только домашнего производства. Но если фермерское окажется лучше - я буду покупать его. Посмотрим".

В системе Nutri-Score пятицветная шкала показывает пищевую ценность стандартного количества продукта - 100 граммов или миллилитров. Белки, клетчатка, фрукты и овощи, рекомендованные как обязательная часть диеты, повышают рейтинг, а другие ингредиенты, такие как сахар, жир и соль, снижают его. Многим это не нравится: в Италии правительство и сельскохозяйственные объединения считают, что такая индексация неверно даёт низкую оценку таким национальным деликатесам, такие как сушённое мясо прошутто и сыр пармезан. Евродепутат от Италии по-своему измеряет состав своего обеда:

«К сожалению, есть много примеров, показывающих, как Nutri-Score может ввести потребителя в заблуждение, - сказал Герберт Дорфманн. - Эта система определяет качество продукта, не принимая во внимание его количество, а оно имеет огромное значение. Есть большая разница, съедаю я 50 граммов итальянской ветчины спек или 500 граммов, а Nutri-Score этого не отражает".

"Светофор" на этикетке не учитывает также степень обработки пищевых продуктов, присутствующие в них добавками, показывая только питательный баланс. Вот почему полезные, но жирные продукты, такие как оливковое или сливочное масло, часто имеют более низкий рейтинг, чем приготовленные и упакованные блюда, в которых много консервантов.

Однако Nutriscore имеет для своих сторонников больше плюсов, чем минусов. Представитель Европейской ассоциации защиты прав потребителей использует эту систему для сравнения похожих продуктов друг с другом:

«Чтобы быть эффективной, этикетка на лицевой стороне должна соответствовать некоторым критериям: иметь цветовую кодировку, быть обязательной, основываться на независимых научных данных… И похоже, что Nutri-Score отвечает всем требованиям, - сказала Полин Констант/ - Вот почему на данный момент эта система является лучшим в Европе кандидатом на обозначение пищевой ценности».

Потребительская ассоциация обобщила результаты более сотни независимых научных исследований в поддержку Nutri-Score. Она надеется, что Еврокомиссия вскоре предложит странам-членам использовать эту систему. И всё же Брюссель напоминает, что светофорная этикетка является лишь очень кратким изложением полной таблицы пищевой ценности продукта. И тем более она не подтверждает пословицы "ты состоишь из того, что ты ешь".