Шринкфляция в ЕС: уменьшение упаковки еды при прежней цене

Инфляция достигла в Евросоюзе самого высокого уровня за последние десятилетия, и почти каждый его житель заметил, как всё подорожало в супермаркетах. Но не все заметили "усадочную" инфляцию, когда производители и продавцы уменьшают размер своих продуктов, сохраняя прежнюю цену или слегка её повышая. Это называется "шринкфляция", от английского слова "to shrink", то есть "сжимать", "уменьшать".

Такие случаи отслеживает представитель Ассоциации потребителей Нидерландов Джойс Донатc:

«У нас было много жалоб, в частности, на этот напиток. Его бутылка уменьшилась с 750 мл до 600 мл, а цена снизилась всего на 10 евроцентов. Это огромная разница. А эти хлопья продавались в коробке для 500 граммов, которая уменьшилась до 375 граммов, а её цена понизилась на 40 евроцентов. Вы покупаете меньше за те же деньги и выбрасываете больше отходов. А этот маргарин действительно подорожал. Пачка уменьшилась с 600 г до 500 г, то есть немного, но цена выросла с 1,85 евро до 2,49 евро».

Лишь вопрос времени, когда в картонную коробку для дюжины яиц будут вкладывать 11, оставляя одну ячейку пустой. Порция мороженого стала меньше, в плитке шоколада прежнего размера появились воздушные пузыри. Шринкфляцией или практика сжатия не является незаконной, но голландские покупатели ею недовольны:

_«Это хитрый шаг рынка, но что мы можем сделать? Мы для него просто безликие цифры здесь, в Нидерландах.

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«Да, я тоже думаю, что это связано с инфляцией. Всё дорожает, поэтому, думаю, нам придётся больше работать. “

«Для студентов, как мы, всё очень дорого».

«Я понимаю, что мировая экономика растёт, производит больше товаров, но и требует больше сырья. Свои издержки торговля всё равно переложит на нас, чтобы бы мы ни делали. Это порочный круг. Так что цены в супермаркетах, в продовольственных магазинах, будут растут ».

Часть проблемы заключается в том, что производители и супермаркеты винят в усадочной инфляции друг друга. Ни одна из этих сторон не берёт на себя ответственность, а это означает, что вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Между тем в результате кампании за здоровое питания стало меньше рекламы гигантских порций, но на ценах это почти не сказалось. Джойс Донатc продолжает:

«Потребители на самом деле мало что могут с этим поделать — цена есть цена, и производителю не пожалуешься. Конечно, если товар одной фирмы слишком дорог для вас, вы можете обратиться к конкуренту, у которого могут быть менее дорогие этикетки. Это единственное, что вы можете сделать.

Как показал недавний опрос в нескольких странах ЕС показал, что 80% людей считают, что компании пользуются инфляцией для увеличения своей прибыли. А поскольку кризис стоимости жизни продолжается, это недоверие, скорее всего, только усилится. Между тем за уменьшением размеров продуктов питания всё больше поспевает рост цен.