ЕС борется с "зелёным отмыванием" загрязняющих среду товаров

«Сделано из натурального сырья»; «Безвредно для окружающей среды»; «100% органическое»; «С заботой о климате». Это некоторые из броских этикеток, которые многие европейские компании наклеивают на свою продукцию, чтобы расположить к ней потребителей.

Но можно ли верить этим ярлыкам? По оценкам, в более чем половине случаев заверения бизнеса в своей экологической чистоте содержат «расплывчатую, вводящую в заблуждение или необоснованную» информацию.

Об этом объявила Еврокомиссия, которая в среду обнародовала новые правила, направленные на борьбу с уловкой, известной как гринвошинг, буквально, "зелёное отмывание".

Новая директива обязывает компании подкреплять утверждения о своей безвредности для окружающей среды научными данными, чтобы защитить потребителей от обманного маркетинга.

Проверка должна быть независимой и проводиться до выпуска продукта на рынок. Исчерпывающая нформация должна быть легко доступна, например, через QR-код или ссылку на сайт.

Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по окружающей среде:

"Мы хотим, прежде всего, чтобы потребители получали достоверную информацию, которая является последовательной и поддающейся проверке. Мы хотим, чтобы экологическая маркировка была более прозрачной и, конечно же, более понятной".

Директива не предусматривает создания единой зелёной этикетки для всего Евросоюза. Вместо этого она совмещает требования, которые применяются к 230 надписям экологического содержания, представленным в настоящее время на рынке.

Если компания не соблюдает правила и по-прежнему прибегает к гринвошингу, ей грозят такие санкции, как денежные штрафы, конфискация доходов и лишение государственных заказов. Официальная экомаркировка ЕС, действующая с 1992 года, будет освобождена от правил, поскольку она уже соответствует критериям проверки.

Законопроект, предложенный в среду, теперь будет обсуждаться между странами-членами и в Европарламенте, прежде чем он вступит в силу.