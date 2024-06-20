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Африке помогут увеличить и ускорить производство вакцин

На проект, в основном финансируемый Европой, в течение десяти лет будет выделен 1,2 млрд долларов
На проект, в основном финансируемый Европой, в течение десяти лет будет выделен 1,2 млрд долларов Авторское право AP Photo/Karel Prinsloo, File
Авторское право AP Photo/Karel Prinsloo, File
By Lauren ChadwickEuronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Африке выделят 1,2 млрд долларов, чтобы увеличить и ускорить производство вакцин. Из них 233 миллиона поступят из европейского бюджета.

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В Париже на Международном форуме по вопросам суверенитета и инноваций в сфере вакцин, объявлено об инициативе по увеличению и ускорению производства вакцин в Африке.

На проект, в основном финансируемый Европой, в течение десяти лет будет выделен 1,2 млрд долларов. Из них 233 миллиона поступят из европейского бюджета.

Цель инициативы - устранить неравенство, которое выявилось во время пандемии Covid-19. Тогда богатые страны, где расположены крупные фармацевтические компании, раскупили большую часть доз, оставив Африку далеко позади.

В то время как в Африке проживает около 20% населения планеты, на её промышленность приходится всего 0,2% от мирового производства вакцин. Африканский союз поставил перед собой задачу покрыть 60% потребностей в вакцинах за счет местного производства к 2040 году.

Объединиться ради общего дела

Жозе Баррозу, председатель правления Gavi (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), призвал участников встречи объединиться ради общего дела и внести свой вклад в новую эру вакцинации и равенства.

Мусса Факи, председатель Комиссии Африканского союза, отметил, что Африканский континент сильно зависит от дорогостоящего импорта вакцин и, что местное производство позволит странам сэкономить деньги.

По его словам, новый механизм финансирования поможет ускорить доступ к вакцинам и их распространение, а также станет катализатором развития фармацевтической промышленности в Африке.

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Фармацевтическая промышленность Франция Вакцина Африканский союз пандемия