Борьба с раком с помощью наночастиц

By Euronews

Пока что препарат тестируется против рака поджелудочной железы, одной из самых смертоносных форм рака.

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"Это бесспорная веха в научной, академической и фармацевтической индустрии. Если это лечение сработает, оно не только обеспечит излечение одного из самых смертоносных видов рака в мире — рака поджелудочной железы, но и откроет новые терапевтические возможности для других видов смертельных опухолей, которые в настоящее время не имеют возможности излечения" — Хосе Антонио Лопес-Герреро возглавляет лабораторию молекулярной биологии в Институте онкологии IVO в Валенсии и так он описывает терапию на основе нанотехнологий, над которым он работает в рамках европейского проекта Ulises.

Инновационная стратегия проекта заключается в доставке генетического материала в опухолевые клетки, чтобы сделать их видимыми для иммунной системы и тем самым вызвать своего рода «эффект вакцины». Решающее значение для этого имеют наночастицы, очень похожие на те, что используются для вакцины против Covid-19, синтезированные в Научно-исследовательском институте молекулярного распознавания и технологического развития в Валенсии. Поскольку мишенью являются только опухолевые клетки, новое лечение позволит избежать большинства побочных эффектов нынешних методов лечения, таких как химио- и радиотерапия.

У Лауры, которая сама была врачом, диагностировали рак груди третьей стадии.

"Все изменилось. Ничто не осталось прежним. Ничего, абсолютно ничего: от того, как я вижу себя как личность, до того, как я отношусь ко всему, — все изменилось. Ничто не осталось прежним. Вот уже 8 месяцев я как будто совершенно другой человек. Я больше не я, я — другая версия себя. То, как это меняет вас и ваше окружение, очень сильно. Все очень изменилось", — рассказывает Лаура.

После трех операций, химио- и радиотерапии она все еще проходит курс гормонального и экспериментального лечения. 62-летний Педро пережил рак легких.

"После радио- и химиотерапии, которые я проходил одновременно, мои ногти как будто расслоились. Я не могу открывать сумки, я потерял чувство осязания. Теперь все кажется мне мягким. Как будто мои руки всегда влажные, как будто я только что принял душ. А еще есть ощущение солнечного ожога", — рассказывает Педро.

В рамках европейского проекта Ulises исследователи работают над методом лечения на основе наночастиц, чтобы помочь таким пациентам как Лаура и Педро. Пока что препарат тестируется против рака поджелудочной железы, одной из самых смертоносных форм рака, и его цель — вызвать отторжение опухоли человеческим организмом, своего рода «эффект вакцины».

"Идея состоит в том, чтобы активировать иммунную систему, и мы делаем это путем введения в опухоль специфических молекул, которые могут вызвать иммунный ответ", — объясняет Кристина Филлат, координатор проекта Ulises.

Решающее значение для этого имеет доставка генетического материала в опухолевые клетки. Эту роль играют наночастицы, подобные тем, что используются для вакцин против Covid-19, которые разрабатываются в лаборатории молекулярной биологии Института онкологии Валенсии.

"Если эта вакцина окажется эффективной при раке поджелудочной железы, она может открыть новые терапевтические возможности для других видов опухолей, которые также являются смертельно опасными и в настоящее время не имеют лечения", — говорит Хосе Антонио Лопес-Герреро, глава лаборатории молекулярной биологии в Институте онкологии IVO в Валенсии.

Так как иммунная реакция направлена только на опухолевые клетки, побочные эффекты нынешних методов лечения, таких как химио- и радиотерапия, также будут значительно снижены.