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Лето взаперти? Юго-Восточная Европа предупреждает о рисках жары

Туристы с зонтиком прогуливаются перед Парфеноном на древнем Акрополе в центре Афин, среда, 12 июня 2024 года.
Туристы с зонтиком прогуливаются перед Парфеноном на древнем Акрополе в центре Афин, среда, 12 июня 2024 года. Авторское право AP Photo/Petros Giannakouris
Авторское право AP Photo/Petros Giannakouris
By Euronews Green
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В ЕС с началом лета появились первые сообщения о жертвах нетипично высоких температур в ряде стран на юге. Синоптики говорят, что дальше будет хуже.

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Южная Европа - во власти солнца. Уже в первой декаде июня в некоторых районах зафиксирована рекордная температура, вызванная теплыми течениями из Северной Африки. На Кипре и в Греции жара унесла несколько жизней, а Турция борется с обширными пожарами. Власти вводят режим повышенной готовности - закрыты школы и туробъекты. По мнению синоптиков, такая погода - предвестник экстремальной жары, которая еще ждет нас этим летом.

Греция: опасное солнце

Первая летняя волна жары в Греции привела к тому, что уже в июне в самые жаркие часы Афинский Акрополь был закрыт для туристов. Не работали школы, а врачи активно перемещены по всему городу. Синоптики заявили, что эта ситуация "войдет в историю", ожидая новых экстремальных скачков температуры.

Есть первые жертвы. На прошлой неделе температура в некоторых районах страны превысила 40 градусов: на Крите она достигла 44,5, а на полуострове Пелопоннес - 43,9, сообщается на сайте Национальной обсерватории Афин.

Мужчина спасается от жары в приморском районе Фалиро в Афинах 13 июня 2024 г.
Мужчина спасается от жары в приморском районе Фалиро в Афинах 13 июня 2024 г. AP Photo/Petros Giannakouris

По мнению экспертов, волны жары становятся все более ранними и частыми. Метеоролог Панос Гианнопулос напомнил греческому государственному телеканалу Ert, что в XX веке "в стране никогда не было жары до 19 июня. В 21 веке было несколько эпизодов, но до 15 июня - ни одного".

В последние дни жара начала спадать; температура вернулась к средним для этого времени года показателям в 31-33 градуса.

Туристке нужна помощь! Акрополь, Афины, 12 июня 2024 года.
Туристке нужна помощь! Акрополь, Афины, 12 июня 2024 года. AP Photo/Petros Giannakouris

Италия: антициклон из Африки

Италия переживает первую серьезную волну жары в этом сезоне: африканский антициклон поднимает температуру до 40 градусов. "Мы говорим о 10 градусах сверх среднего сезонного показателя", - отметил Антонио Сано, основатель метеорологического сайта ilmeteo.it.

К концу недели термометры зафиксируют 39-40 градусов в Риме, Неаполе и Флоренции, а во внутренних районах Сардинии и Сицилии жара достигнет 42-44 градусов.

Кипр: смертельные случаи

Волна жары, продолжавшаяся всю неделю, затронула и Кипр. В минувшее воскресенье от теплового удара там умерла пожилая женщина. По сообщениям местных СМИ, еще как минимум три пациента находятся в тяжелом состоянии.

В прошлую пятницу в стране ввели первое в этом сезоне "красное предупреждение": в некоторых районах температура воздуха тогда достигла 45 градусов, что на десять градусов выше средней для этого времени года. Синоптики сообщили, что побит рекорд самого жаркого июньского дня в истории. Министерство труда приостановило тяжелые работы на открытом воздухе, в школах и садах прервали занятия.

Почему так жарко?

На прошлой неделе температура воздуха в Турции была на 8-12 градусов выше среднесезонной: в ряде городов она достигала 40 градусов, а в некоторых районах возникли лесные пожары. Почему так жарко? Среди причин июньской жары - ветер, приносящий горячий пыльный воздух в восточное Средиземноморье из Северной Африки. Анализ, проведенный некоммерческой организацией Climate Central, показывает: экстремальная жара в Европе стала в пять раз вероятнее из-за изменения климата, при этом до 290 миллионов человек уже так или иначе пострадали от необычных погодных условий.

Европа - самый быстрорастущий континент в мире, напоминают эксперты у Службы мониторинга климата Земли "Коперник" (C3S). Подобные волны экстремальной жары оказывают сильное влияние на здоровье. В совместном докладе Всемирной метеорологической организации ООН и C3S, опубликованном в начале года, говорится: за последние 20 лет количество смертей, связанных с тепловыми волнами, в Европе увеличилось на 30%.

Температура вряд ли понизится до конца лета. В своем сезонном прогнозе C3S заявила, что температура в июле, августе и сентябре, скорее всего, будет выше средней.

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