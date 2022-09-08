"Коперник": самое жаркое лето

Жители Европы в этом почти не сомневались, в четверг климатическая служба "Коперник" это подтвердила - минувшее лето стало самым жарким в Европе за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в Старом Свете на 4 десятых градуса превысила показатель прошлогоднего лета, которое уже было рекордно жарким.

В августе аномальную жару в европейских странах сравнивали с наступлением апокалипсиса. Лесными пожарами в странах ЕС было уничтожено не менее 700 тыс. га леса, а 23 августа Еврокомиссия объявила, что Европа переживает самую сильную засуху за последние пять столетий. Из-за природных бедствий на большей части территории стран ЕС были объявлены предупреждения или тревоги.

Метеорологи отмечают, что пять самых жарких лет на планете были зафиксированы после 2016 года, и последствия изменения климата все больше ощущаются по всему миру. "Это новая нормальность", - говорят все больше экспертов.