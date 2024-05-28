Быстрорастущий бизнес: чем морское фермерство привлекает рыболовов

Съедобные морские водоросли пришлись по вкусу приверженцам здорового питания. Кое-где их выращивание уже прибыльнее рыболовства.

Нашим морям приходится всё труднее из-за изменений климата, загрязнения вод и избыточного вылова рыбы. Это ведёт к сокращению рыболовства. Многие промысловики рискуют остаться без средств к существованию. Можно ли найти альтернативы — например, выращивание морских водорослей — чтобы восстановить океаны и поддержать рыболовов?

Ирландцы Джерри и Лоррейн Галахер убеждены, что да. Чистые воды залива Малрой-Бей, близ которого живут отец и дочь, идеально подходят для органической аквакультуры. Десятки фермеров выращивают здесь мидий, устриц и лосося.

"Оставьте лодку себе!"

Джерри в прошлом жил рыбным промыслом. "Я занимался коммерческим рыболовством, - рассказывает он. - Мы ловили лосося, крабов, омаров, использовали донные тралы и жаберные сети". Джерри занялся аквакультурой после того, как запасы рыбы в заливе сократились и традиционный промысел перестал приносить желаемый доход. Сегодня он - директор предприятия North West Shell Fish и о прошлом, похоже, не жалеет. "Некоторые, конечно, все еще ловят рыбу, но не в прежних количествах, - рассказывает он. - Сейчас на это приходилось бы тратить огромные количества времени и сил. Дайте вы мне сейчас лодку и скажите: "Она твоя, бери и рыбачь!", я бы ответил: "Оставьте лодку себе". Просто не стал бы этим заниматься".

Джерри выращивает не только моллюсков. На десятках гектаров бухты Малрой раскинулась процветающая ферма по выращиванию водорослей. На подводных тросах растут съедобные виды, такие как алария эскулента, известная как атлантическая вакаме. Это популярный местный тип водорослей и традиционная добавка в пищу во многих странах Северной Атлантики.

Фермерской компанией управляет дочь Джерри, Лоррейн. Изучая здоровое питание, она узнала о потенциальных преимуществах диеты на основе морских водорослей — той, которой придерживаются, к примеру, в Японии. Это и вдохновило ее на создание бизнеса. "Я задумалась о том, какое у нас в Ирландии замечательное побережье, и к тому же моя семья уже занималась аквакультурой, и всё это навело меня на мысль о том, что у морских водорослей здесь есть огромный потенциал!" - рассказывает она.

Из рыбаков - в фермеры

Посев водорослей начинается в октябре, а в апреле уже можно собирать урожай. Джерри Галлахер убежден, что такая работа идеально подходит тем, кто уже знаком с рыболовством и аквакультурой. Морское фермерство предлагает ценную занятость в спокойное время года. "Люди, пришедшие из рыболовства - идеальный вариант, - считает Джерри. - У них есть страсть к морю, навыки работы с канатами, лодками, двигателями и прочим, что очень важно для повседневного труда".

Спрос на водоросли растет по всей Европе, и их все чаще рассматривают как часть здорового рациона. Местные производители органической продукции, в том числе Джерри и Лоррейн Галлахер, подчеркивают экологические преимущества местных водорослей перед импортными. Их водоросли из чистых вод залива Малрой можно есть даже сырыми. Лоррейн пробует свежесрезанную водоросль: "Очень вкусно! Она замечательно хрустит на зубах, довольно сладкий вкус с морской соленостью — это прекрасно!", - комментирует она.

Выращенное сырьё компания поставляет для пищевой промышленности. Ее новая фабрика рядом с фермой способна перерабатывать 300 килограммов водорослей в час, превращая их в сухие хлопья. Их удобно хранить, транспортировать и добавлять в еду. Подобная инфраструктура помогает нарастить масштабы производства морских водорослей в Европе и одновременно создаёт рабочие места для тех, кто занят в традиционных прибрежных отраслях, таких как рыболовство и разведение мидий. Лоррейн рассказывает: "С нами работают люди из других отраслей аквакультуры. У мидий сезон противоположен нашему. Это значит, что когда мы заняты, у них тишина, и наоборот. Это здорово, ведь так мы можем делиться навыками и знаниями".

Поддержка сверху

Ирландское правительство поддерживает выращивание водорослей как устойчивый способ диверсификации доходов и поддержки прибрежных районов. Они в последние годы столкнулись со значительным сокращением квот на вылов рыбы. Чарли МакКоналог, министр сельского хозяйства, продовольствия и морских ресурсов Ирландии, напоминает, что его страна сильно пострадала от "брексита". "15% нашей национальной квоты было урезано, что стало большим ударом. А потенциал сектора морских водорослей открывает реальные возможности", - убежден он.

Географическое положение Ирландии может сделать ее ведущим производителем морских водорослей в ЕC. Атлантический океан и Северное море обеспечивают идеальные условия для этой развивающейся отрасли. В Европе водоросли пока чаще собирают, чем культивируют, и обычно используют для удобрения почвы. Но сегодня вдоль побережий появляются все новые фермы по выращиванию пищевых водорослей, и это предвещает значительный скачок производства.

Такие экологически устойчивые предприятия не только производят полезную пищу и создают рабочие места. Они также помогают восстановить здоровье океана и защитить береговые линии от эрозии, что может преобразить экономику прибрежных районов Европы.

Европейский суперфуд

На профильной конференции "Seaposium-24", организованной компанией The Seaweed Company, много говорили об экологических преимуществах разведения морских водорослей по сравнению с традиционным агросектором и о необходимости упрощения регулирования и лицензирования. И европейская администрация, и представители сектора разделяют мнение о его неизбежном росте.

Феликс Лейнеманн, руководитель отдела секторов голубой экономики, аквакультуры и морского пространственного планирования в профильной дирекции Еврокомисии, напоминает: "Европа производит 0,2% водорослей в мире. А импортируем мы их - на 500 миллионов каждый год. И, по прогнозам, эта цифра увеличится на фоне растущего спроса. Люди хотят есть более полезную еду, выбирают более экологичные продукты. Для этого у нас действует инициатива ЕС по выращиванию водорослей - чтобы расширить их производство по всей Европе".

В пищевой промышленности, в качестве пищевого ингредиента, морские водоросли обретут новую жизнь. Этот сектор будет расти. Это уже можно гарантировать. Очень многие ищут новые источники протеинов и клетчатки. Витор Вердельо.

Витор Вердельо, генеральный директор Европейской ассоциации производителей биомассы водорослей, согласен. "В пищевой промышленности, в качестве пищевого ингредиента, морские водоросли обретут новую жизнь. Этот сектор будет расти!", - убежденно говорит он. "Это уже можно гарантировать. Очень многие ищут новые источники протеинов и клетчатки".

Морские водоросли могут частично заменить мясо в привычном рационе. Компания The Seaweed Company выпускает на рынок собственную мясную смесь с 25-процентным содержанием морских водорослей. По их словам, это на четверть снижает воздействие на окружающую среду и повышает питательную ценность фарша.

Стефан Краан, соучредитель и главный научный сотрудник The Seaweed Company, перечисляет плюсы от использования суперфуда: "Водоросли улучшают вкус пищи. С ними вы также получаете клетчатку и особенно углеводы, сложные углеводы, которые выполняют определенную функцию в вашем кишечнике. Так что речь идет о здоровье пищеварительной системы. Вы также получаете весь набор минералов, обогащая рацион необходимыми макро- и микроэлементами, например, кальцием и магнием".

Для бывших рыбаков, таких как Джерри Галлахер, выращивание водорослей - шанс сохранить дело своей жизни: работу в море, которая предлагает людям здоровую местную пищу. "Морские водоросли - это точно наше будуще, - говорит Джерри. - Мы будем производить все больше и больше видов, сотрудничать с большим количеством людей, изучать новые сорта для культивирования. И да, надеюсь, это спасет планету!"