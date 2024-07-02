Первый однополый союз в Латвии

By Euronews

В Латвии зарегистрировано первое в этой стране однополое партнёрство

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В Латвии Максим Ринго и Янис Локс стали первой однополой парой, зарегистрировавшей своё партнёрство. Они пришли к нотариусу в понедельник сразу после полуночи, когда вступили в силу соответствующие поправки к законам.

Янис Локс:

«Мы ждали этого очень долго — с того самого дня, как был принят закон. Это долгожданное событие».

Парламент проголосовал за введение нового гражданского института — партнёрства — в ноябре прошлого года. Партнёры получают социальные гарантии и налоговые льготы, могут принимать медицинские решения в отношении друг друга. Латвия стала второй после Эстонии страной постсоветского пространства, где разрешены однополые союзы.

Айгарс Каупе, нотариус:

«Это не только исторически важно. Это фундаментально важно для латвийского общества — признание того, что люди разные, отношения разные, и все они ценны, и все они должны быть защищены».

В то же время партнёрство, которое можно зарегистрировать у нотариуса, это не полноценный брак. Закон не касается возможности усыновления детей и, например, вопросов наследства. При вступлении одного из партнёров в брак партнёрство автоматически прекращается.