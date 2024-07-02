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Премьер Финляндии призвал парламент не смягчать законопроект о депортации

Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии
Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Глава правительства Финляндии выразил надежду на то, что парламент страны одобрит закон, позволяющий ограничить прием заявлений от беженцев на границе.

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал парламент не смягчать так называемый закон о выдворении с помощью которого власти хотят противостоять миграции из России.

Финляндия обвиняет Россию в том, что она поощряет просителей убежища пересекать их общую границу. В Москве это отрицают. Закон подразумевает ограничение приема заявлений от беженцев на границе и депортацию тех, кто прибыл в страну без достаточных оснований.

Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии: "Закон, который мы приняли, конечно, может быть скорректирован здесь, в парламенте, но не смягчен. Не имеет смысла создавать чрезвычайный закон, который не работает. Мы подошли к краю, и это то, что должны учитывать парламент и административный комитет. С моей точки зрения, как премьер-министра, я считаю, что Финляндии нужен этот закон. И я надеюсь, что парламент сейчас найдет такие решения, которые позволят нам обеспечить большинство в 5/6 голосов, и после этого мы сможем чувствовать себя более уверенно".

Рост числа просителей убежища, указывают власти Финляндии,представляет угрозу для безопасности страны.В настоящее время граница между Финляндией и Россией остается закрытой.

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