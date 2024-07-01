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Выборы во Франции: политические силы готовятся ко второму туру

Акция протеста левых сил в Париже после объявления результатов первого тура досрочных выборов.
Акция протеста левых сил в Париже после объявления результатов первого тура досрочных выборов. Авторское право Euronews/Lauren Chadwick
Авторское право Euronews/Lauren Chadwick
By Alexander Kazakevich
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"Ультраправые находятся на пороге власти": после того, как "Нацобъединение" ожидаемо вырвалось вперёд по итогам первого тура парламентских выборов, левый блок и макронисты заявили о снятии своих кандидатов, оказавшихся во втором туре на невыгодных позициях. Сторонники левых вышли на акцию в Париже.

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Министерство внутренних дел Франции объявило окончательные результаты первого тура парламентских выборов. Ультраправое "Национальное объединение" в союзе с лидером "Республиканцев" Эриком Сьотти получило 33,1% голосов. На втором месте – левая коалиция "Новый народный фронт" с результатом 28%, а центристский блок президента Макрона "Вместе за республику" набирает лишь 20%.

76 депутатов были избраны в первом туре, в их числе – лидер фракции ультраправых Марин Ле Пен и первый секретарь Соцпартии Оливье Фор.

Воскресное голосование прошло при высокой явке (66,7%), в нескольких сотнях округов во второй тур прошли по три кандидата, что пока не даёт окончательного расклада сил в нижней палате нового созыва.

Марин Ле Пен после объявления результатов первого тура.
Марин Ле Пен после объявления результатов первого тура.AP Photo/Thibault Camus

По прогнозам Ipsos, до абсолютного большинства в 289 мест "Нацобъединению" может не хватить всего нескольких мандатов. Но даже при большинстве относительном партия Марин Ле Пен и Жордана Барделлы – главные претенденты на формирование нового правительства.

В случае победы во втором туре 28-летний Барделла намерен стать "премьер-министром всех французов". Он также заявил, что готов "сосуществовать" в высших эшелонах власти с Эммануэлем Макроном, но пообещал не идти на компромиссы, когда речь будет идти о реализации своей программы.

Сегодня вечером я призываю всех французов, приверженных своим свободам и восстановлению Франции, присоединиться ко мне и придать дополнительный импульс, чтобы национальный союз победил тех, кто хочет разделить нас, подорвать общественный порядок и попирать наши ценности.
Жордан Барделла
лидер "Национального объединения"

"Ультраправые находятся на пороге власти", – заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, добавив, что кандидаты-макронисты, занявшие третье место, но прошедшие во второй тур, должны сняться, чтобы преградить путь националистам.

Я настоятельно обращаюсь ко всем нашим избирателям: ни один голос не должен быть отдан "Национальному объединению". В нынешних обстоятельствах Франция не заслуживает, чтобы мы колебались хотя бы секунду. Если мы хотим соответствовать предназначению Франции, наш моральный долг – сделать всё возможное, чтобы предотвратить худшее.
Габриэль Атталь
премьер-министр Франции

В большинстве случаев и макронисты, и представители левых намерены сниматься с гонки второго тура в пользу друг друга и призывают избирателей к "перегруппировке", чтобы постараться выбить кандидатов от ультраправых.

Так, в департаменте Кальвадос представитель "Нового народного фронта", набравший 23%, снимется, чтобы "спасти" экс-премьера Элизабет Борн (у неё почти 29%, а у ультраправого кандидата – 36%).

В соответствии с нашими принципами и последовательной позицией на всех предыдущих выборах, мы нигде не позволим "Нацобъединению" одержать верх, и именно поэтому, в случае, если их кандидаты выходят во второй тур с выгодных позиций, а мы оказались лишь на третьем месте, мы отзываем наших кандидатов.
Жан-Люк Меленшон
основатель "Непокорённой Франции" (входит в "Новый народный фронт")

Несколько тысяч сторонников левых провели акцию на площади Республики в Париже в знак протеста против усиления ультраправых. По сообщениям корреспондентов Euronews, участники митинга скандировали антифашистские лозунги.

Решающее голосование состоится в это воскресенье, 7 июля.

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