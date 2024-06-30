By Euronews

Во Франции проходят внеочередные выборы в парламент. Явка в первом туре - самая высокая за последние полвека. Следите за развитием событий в нашей онлайн-трансляции.

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В воскресенье граждане Франции голосуют на внеочередных выборах в парламент.

Национальное собрание - нижняя палата французского парламента - было распущено президентом страны Эммануэлем Макроном по итогам выборов в Европейский парламент, которые со значительным перевесом выиграло "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, набрав вдвое больше голосов, чем партия Макрона "Возрождение".

Согласно соцопросам, "Национальное объединение" лидирует и на этих выборах. По прогнозам, оно может рассчитывать примерно на 36 процентов голосов избирателей.

Сегодняшние выборы проходят при высокой активности избирателей: по данным МВД Франции к полудню явка на выборах в европейской части Франции составила 25,9%, что на 7,5 пункта выше, чем в 2022 году и, как пишут французские СМИ, это самый высокий показатель с 1981 года. По данным на 17:00, явка достигла 59,39%.

Первые результаты первого тура выборов станут известны около 20:00 по парижскому времени.

Второй тур назначен на 7 июля.