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Прямой эфир. Франция голосует. Первый тур внеочередных выборов проходит при высокой явке избирателей

Лидеры партий, участвующих во внеочередных выборах во Франции
Лидеры партий, участвующих во внеочередных выборах во Франции Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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Во Франции проходят внеочередные выборы в парламент. Явка в первом туре - самая высокая за последние полвека. Следите за развитием событий в нашей онлайн-трансляции.

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В воскресенье граждане Франции голосуют на внеочередных выборах в парламент.

Национальное собрание - нижняя палата французского парламента - было распущено президентом страны Эммануэлем Макроном по итогам выборов в Европейский парламент, которые со значительным перевесом выиграло "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, набрав вдвое больше голосов, чем партия Макрона "Возрождение".

Согласно соцопросам, "Национальное объединение" лидирует и на этих выборах. По прогнозам, оно может рассчитывать примерно на 36 процентов голосов избирателей.

Сегодняшние выборы проходят при высокой активности избирателей: по данным МВД Франции к полудню явка на выборах в европейской части Франции составила 25,9%, что на 7,5 пункта выше, чем в 2022 году и, как пишут французские СМИ, это самый высокий показатель с 1981 года. По данным на 17:00, явка достигла 59,39%.

Первые результаты первого тура выборов станут известны около 20:00 по парижскому времени.

Второй тур назначен на 7 июля.

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