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Бывший глава разведки Дик Схуф стал премьер-министром Нидерландов

Вступающий в должность премьер-министр Дик Схооф (слева) прибывает в королевский дворец для принесения присяги королем Нидерландов Виллемом-Александром в Гааге, Нидерланды, вторник, 2 июля 2024 года.
Вступающий в должность премьер-министр Дик Схооф (слева) прибывает в королевский дворец для принесения присяги королем Нидерландов Виллемом-Александром в Гааге, Нидерланды, вторник, 2 июля 2024 года. Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Король Нидерландов Виллем-Александр привел к присяге новое правительство страны.

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Бывший глава разведки Дик Схоф во вторник был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Нидерландов. Он возглавил кабинет правой коалиции, обещающей проводить "самую строгую в истории" миграционную политику страны.

67-летний независимый премьер сменил на этом посту ушедшего Марка Рютте, который после 14 лет пребывания в правительстве Нидерландов должен стать следующим генеральным секретарем НАТО в этом году.

Передача эстафеты произошла после более чем семи месяцев затянувшихся переговоров, последовавших за победой лидера ультраправых Геерта Вилдерса на выборах в ноябре прошлого года. Вилдерсу пришлось отказаться от своего стремления стать премьер-министром, чтобы сохранить напряженные коалиционные переговоры.

Его партнеры по правительству сочли его антиисламские и евроскептические заявления слишком экстремальными для того, чтобы он смог возглавить нацию.

Вместо того чтобы выдвинуть своих лидеров на пост премьер-министра, четыре партнера по коалиции - PVV (Партия свободы) Вилдерса, Партия фермеров (BBB), либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию VVd и новая антикоррупционная партия "Новый общественный договор" - согласились пойти на компромисс с Схофом, который ранее руководил службой разведки Нидерландов.

Dutch King Willem-Alexander meets with incoming Prime Minister Dick Schoof, right, in The Hague, Netherlands, Monday, July 1, 2024.
Dutch King Willem-Alexander meets with incoming Prime Minister Dick Schoof, right, in The Hague, Netherlands, Monday, July 1, 2024. Patrick van Katwijk/Patrick van Katwijk

Схоф поклялся "решительно" реализовать планы коалиции по "самой строгой в истории политике предоставления убежища и самому полному пакету мер по борьбе с миграцией".

Ультраправая партия Вилдерса получила пять из 15 министерских постов в новом правительстве, включая торговлю и миграцию.

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