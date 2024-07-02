Североирландские юнионисты могут потерять голоса

By Euronews

Потеря всего одного мандата может иметь большое символическое значение

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Парламентские выборы в Великобритании могут существенно изменить политический ландшафт в Северной Ирландии. Сейчас у юнионистов — сторонников единства с Лондоном — всего на одно кресло больше, чем у националистов из «Шинн Фейн». И это кресло, по данным опросов, юнионисты вполне могут потерять — причём не напрямую в пользу «Шинн Фейн», а в пользу партии «Альянс», которая формально дистанцируется от религиозно-политического противостояния в регионе.

Кейт Николл, партия «Альянс»:

«Пока ещё рано делать выводы, но отзывы наших агитаторов, которые работают на местах, говорят о том, что дела идут хорошо. Наоми Лонг — политик, который бывает раз в поколение. На наш взгляд, она очень способна, она представляла интересы в Европе, в Вестминстере и была министром юстиции. Люди знают, что если они отдадут свой голос за неё, она будет работать на них».

Юнионисты, впрочем, надеются, что как минимум сохранят все свои нынешние мандаты. Они, во всяком случае, рассчитывают на богатый опыт и большую популярность своего лидера Гэвина Робинсона.

Гордон Лайонс, Демократическая юнионистская партия:

«У Гэвина Робинсона богатый опыт работы в Восточном Белфасте. Каждый раз, когда он выходил к избирателям, ему оказывали действительно серьёзную поддержку. Я полагаю, ему снова это удастся, но забегать вперёд пока всё же не стоит».

Фактически националистов — с учётом других партий — в британском парламенте и сейчас больше, чем юнионистов. А вот в североирландской ассамблее, наоборот, пока лидируют юнионисты. Потеря одного кресла будет иметь большое символическое значение, как свидетельство того, что падение популярности юнионистов — долгосрочная тенденция.

Сэм Макбрайд, «Белфаст Телеграф»:

«Символизм очень важен в североирландской политике, во всей ирландской политике. Зачастую он важнее, чем то, что происходит на самом деле. В последние годы очень важен тот факт, что „Шинн Фейн“ — на подъёме, а юнионистские партии — в упадке. Если так окажется и по итогам этих выборов, это усилит ощущение того, что объединение Ирландии становится всё более возможным».

Кен Мюррей, Euronews:

«Если пробританская Демократическая юнионистская партия потеряет всего одно место на этих всеобщих выборах, то в парламенте они получат, по всей вероятности, такое же количество мест, что и „Шинн Фейн“. Националисты фактически не занимают кресла в парламенте, но с официальными лицами в Лондоне всё же взаимодействуют. И если с доминированием юнионистов в парламенте Северной Ирландии будет покончено, это будет иметь большое значение и, вероятно, мы услышим новые призывы к проведению референдума об объединении Ирландии. Результаты будут известны в ближайшие дни».