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Непогода в Европе: град частично побил посевы и повредил крыши домов

Град в Словении
Град в Словении Авторское право SIRTVS
Авторское право SIRTVS
By Euronews
Опубликовано
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В Словении и Австрии выпал град величиной с грецкий орех. В Польше прошли мощные ливни. Причиненный ущеб предстоит оценить.

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Непогода обрушилась на Польшу, Австрию и Словению. В польском Закопане и близлежащих городах у подножия Татр, прошли мощные ливни. Вода затопила подвалы частных домов и дороги. На несколько часов была закрыта трасса, ведущая в Краков. В некоторых местах уровень воды превысил метр. К борьбе с последствиями стихии были привлечены пожарные бригады. О пострадавших не сообщается.

В Австрии, в населённых пунктах, недалеко от границы с Чехией, десятки зданий пострадали из-за града. Крыши частных домов и хозяйственных построек буквально превратились в решето. В пострадавшие районы было доставлено около 70 тысяч квадратных метров брезента, чтобы накрыть крыши. Причиненный ущерб еще предстоит оценить.

Проливные дожди прошли в Словении. В некоторых местах выпал град величиной с грецкий орех. Ущерб нанесен фермерским хозяйствам и жилым домам. По словам ученых, изменение климата увеличивает частотуи продолжительность экстремальных погодных явлений, в частности,наводнений и штормов.

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