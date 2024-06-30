Франция ожидает результатов внеочередных парламентских выборов

Эммануэль Макрон неожиданно распустил Национальное собрание после того, как 9 июня потерпел поражение на выборах в Европейский парламент.

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В воскресенье, 30 июня, французские избиратели пришли на избирательные участки, чтобы выбрать 577 членов Национального собрания.

Следите за результатами выборов, проходящих на фоне растущей поддержки ультраправых и растущей непопулярности президента-центриста Эммануэля Макрона.

В последний раз Национальное собрание было сформировано в 2022 году, и срок его полномочий обычно составляет пять лет.

Но Макрон назначил внеочередные выборы 9 июня после того, как получил поражение от избирателей на выборах в Европарламент.

Национальное объединение Марин Ле Пен набрало 31% голосов на евровыборах, что более чем в два раза больше, чем удалось коалиции Макрона.

По итогам сегодняшнего голосования окончательно будет избрана лишь небольшая часть законодателей. Первый тур является решающим только для кандидатов, набравших более 50% голосов в округах с достаточной явкой, что на практике бывает довольно редко.

И конечный результат может быть очень разным. В 2022 году Макрон набрал в первом туре чуть более 25% голосов, но в итоге получил 42% мест — занял первое место, хотя и потерял большинство.

Но сегодняшние результаты разбавят список кандидатов, поскольку только самые успешные из них в каждом избирательном округе выйдут в финальный тур, который состоится на следующей неделе.

Кроме того, они дадут представление о настроениях в обществе и позволят определить, какая партия сможет назначить премьер-министра и сформировать правительство.

Эта страница будет обновляться после закрытия избирательных участков в 20:00 и в течение вечера.