Беларусь угрожает ядерным оружием. Удары РФ по Киеву и Харькову

By Euronews и AP, EBU

Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Россия применила 800 управляемых авиабомб против Украины.

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В воскресенье в результате ударов российских войск по Киеву и Харькову погибли и пострадали мирные жители.

В Оболонском районе столицы обломки ракеты упали на жилой дом, здание повреждено, пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

В Харькове по удар попал терминал "Новой почты". Погиб один человек, сообщается о 10 пострадавших. На складе было бомбоубежище, но люди не успели до него добраться, поскольку между сигналом воздушной тревоги и ударом прошло всего 15 секунд. Местные власти сообщили, что удар был нанесён управляемыми авиабомбами.

Последствия удара по "Новой почте" 30 июня Andrii Marienko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб.

"Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она есть. Нужен этот шаг. Чёткие решения, которые помогут защитить наших людей. Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона — это основа для остановки ежедневного российского террора. Спасибо всем партнёрам, которые это понимают", — сказал Зеленский.

"Чем быстрее мир поможет нам разобраться с российской боевой авиацией, запускающей эти бомбы, чем быстрее мы сможем нанести удары — вполне справедливые, кстати — по российской военной инфраструктуре, по российским военным аэродромам, тем ближе будет мир", — сказал Зеленский в ещё одном обращении.

В воскресенье вечером украинские спасатели ликвидировали последствия российского удара по городу Вольнянск Запорожской области. Жертвами удара стали 7 человек, включая двух детей, пострадал 31 человек, в том числе 8 детей. Нанесён серьезный ущерб жилым домам и критической инфраструктуре.

В ночь на понедельник взрывы прогремели в Днепре. Под российский удар попали здание супермаркета и жилые дома, пострадали семь человек.

Тем временем, российская армия продолжает наступление на Торецк Донецкой области. Украинские волонтёры помогают местным жителям эвакуиоваться.

"Ужасная ситуация, так как три дня мы вообще не могли эвакуироваться. Ещё вчера во время прилёта разбило полностью наш дом. Там ни стен не осталось, ничего. Поэтому мы все в стрессе, на эмоциях, в слезах. Очень страшно", - рассказывает жительница Торецка Оксана Жарко.

Беларусь угрожает ядерным оружием

Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что в случае угрозы "суверенитету" и "независимости" Беларуси будет применено тактическое ядерной оружие. Об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора, — это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза".

Зерновая сделка как модель переговоров с Путиным

В воскресенье, отвечая на вопрос издания The Philadelphia Inquirer о возможных обстоятельствах переговоров с РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня видит только один вариант - трехсторонний договор с посредниками, который был применен для зерновой сделки после начала российской военной агрессии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Дмитрий Лубинец в воскресенье сообщил, что РФ незаконно удерживает 14 тысяч граждан Украины.

Минобороны РФ в понедельник утром заявило о 36 сбитых украинских беспилотниках в Брянской, Курской и Белгородской областях.