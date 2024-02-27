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Министры стран-членов ВТО обсуждают проблему загрязнения мирового океана пластиком

Абу-Даби
Абу-Даби Авторское право AP Photo
By Euronews
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Загрязнение океана пластиковыми отходами негативно сказывается на экономике малых островных государств. Проблему обсуждают министры стран-членов ВТО на конференции в Абу-Даби.

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Загрязнение океана пластиком и его последствия. Эта тема в центре внимания 13-й министерской конференции стран-членов Всемирной торговой организации. Мероприятие проходит в Абу-Даби.

Проблема прежде всего касается малых островных государств, таких как Барбадос, экономики которых так или иначе связаны с океаном.

Керри Симмондс, министр иностранных дел и торговли Барбадоса:“Загрязнение океана пластиком часто приводит к загрязнению и удушению очень хрупкой экосистемы коралловых рифов. Помимо этого, существует опасность, которая возникает в результате гибели или разрушения коралловых рифов и этой экосистемы. Речь идет о разрушении низменных прибрежных поселений и снижении способности людей, живущих в этих районах, иметь устойчивые средства к существованию".

В марте 2022 года Ассамблея ООН по окружающей среде приняла историческую резолюцию "О прекращении загрязнения пластиком" планеты. Согласно документу, уже к концу нынешнего года должен быть разработан международный юридически обязывающий договор по пластиковым отходам.

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