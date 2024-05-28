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Эксперт: спрос на морские водоросли в ЕС увеличится в 6 раз к 2030 году

Совместно с The European Commission
Эксперт: спрос на морские водоросли в ЕС увеличится в 6 раз к 2030 году
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By  Денис Локтев
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Смогут ли местные производители вытеснить азиатских экспортёров из этой прибыльной ниши?

Эксперты считают, что обращение части рыбаков к морскому фермерству, в частности, к культивации водорослей, поможет диверсифицировать их доходы, создать новые рабочие места в прибрежных районах, способствуя восстановлению биоразнообразия океана.

Переход к регенеративному океаническому фермерству лежит в основе Инициативы ЕС по морским водорослям, которая финансирует пилотные проекты, помогающие рыбакам освоить устойчивую практику. Инициатива - часть более широкой стратегии развития устойчивой и прибыльной индустрии водорослей. Ожидается, что к 2030 году объем этого европейского рынка достигнет 9 миллиардов евро, что будет обусловлено высоким спросом в пищевой, косметической, фармацевтической и энергетической отраслях.

На недавней конференции Seaposium-24 в Ирландии  программа "Океан" побеседовал с Феликсом Лейнеманном, руководителем отдела голубой экономики, аквакультуры и морского пространственного планирования в Генеральном директорате Европейской комиссии по морским делам и рыболовству.

"Инициатива ЕС по водорослям - это план действий по увеличению устойчивого производства и потребления водорослей в Европе, - пояснил Лейнеманн. - Мы реализуем его через 23 шага  различных областях. Это и нормативно-правовые акты, и условия ведения бизнеса, и поиск путей улучшения отрасли. Мы обращаем внимание на информированность населения, потребителей и, наконец, на пробелы в знаниях, потому что мы еще многого не знаем".

Эксперт напоминает: в течение десятилетия спрос на водоросли может вырасти в шесть раз. "Поэтому нам необходимо производить собственные", -  убежден он. Лейнеманн считает, что эпицентром нового океанического фермерства могут стать прибрежные зоны Атлантики или Северного моря. "Там идеальные условия для выращивания водорослей. И именно там мы должны делать больше, - прокомментировал Лейнеманн. - Конечно, мы не хотим принуждать рыбаков заниматься чем-то другим, но мы рассматриваем это как шанс диверсифицировать их деятельность и доходы. Это один из шагов в нашем  плане действий,  разработанным в рамках Инициативы ЕС по морским водорослям -  помочь рыбакам стать регенеративными океаническими фермерами".

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