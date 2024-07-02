By Euronews

По данным СМИ, состоится встреча с Зеленским. Венгрия 1 июля приняла на себя ротационное председательство ЕС.

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Премьер-министр Виктор Орбан во вторник прибыл Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Газета "Европейская правда" сообщила, что глава венгерского правительства приехал в посольство Венгрии.

По данным СМИ, состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

Пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что цель переговоров - достижение мира в Европе и двусторонние отношения.

Газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что визит Орбана был запланирован в результате длительных переговоров по вопросу прав венгероязычного меньшинства в Украине, проживающего в районах вблизи границы между двумя странами.

Венгрия 1 июля приняла на себя ротационное председательство ЕС.

В последний раз Орбан был в Украине в 2010 году.