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Срочная новость. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев

Венгрия приняла на себя председательство в ЕС 1 июля
Венгрия приняла на себя председательство в ЕС 1 июля Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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По данным СМИ, состоится встреча с Зеленским. Венгрия 1 июля приняла на себя ротационное председательство ЕС.

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Премьер-министр Виктор Орбан во вторник прибыл Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Газета "Европейская правда" сообщила, что глава венгерского правительства приехал в посольство Венгрии.

По данным СМИ, состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

Пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что цель переговоров - достижение мира в Европе и двусторонние отношения.

Газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что визит Орбана был запланирован в результате длительных переговоров по вопросу прав венгероязычного меньшинства в Украине, проживающего в районах вблизи границы между двумя странами.

Венгрия 1 июля приняла на себя ротационное председательство ЕС.

В последний раз Орбан был в Украине в 2010 году.

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