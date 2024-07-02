Французская политическая головоломка неизбежно повлияет на политическую арену ЕС

Сосуществование конкурентов либо правительство меньшинства могут замедлить принятие обязательств по фискальным вопросам и другим неотложным мерам. Устоит ли франко-германская ось?

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Итоги досрочных выборов в законодательные органы Франции окажут влияние на политику ЕС в ближайшие годы.

Победа ультраправых, поражение большинства президента Эммануэля Макрона на выборах и относительный рост недавно сформированного левого "Нового народного фронта" после первого тура - все это ставит перед нами вопросы о составе следующего французского правительства, особенно о его способности придерживаться конструктивной политики ЕС.

Вынужденное сосуществование Макрона с премьер-министром другого политического оттенка или правительство меньшинства - оба решения вряд ли успокоят партнеров Франции по союзу, особенно Германию.

Тем не менее, это не первый случай, когда во Франции уживаются конкурирующие президент и премьер-министр.

Такое уже случалось трижды. В 1986-1988 годах президентом был социалист Франсуа Миттеран, а премьер-министром - неоголлист Жак Ширак, который в то время не был энтузиастом евро.

Несмотря на довольно конфликтные отношения относительно компетенции президента и премьер-министра в области международной и европейской политики, в конечном итоге Франция успешно сотрудничала со своими партнерами по тогдашнему Европейскому сообществу в создании единого рынка.

На выборах 1988 года Миттеран одержал победу над своим соперником Шираком.

Именно Миттеран руководил вторым "сожительством" в 1993-1995 годах, когда премьер-министром стал неоголлист Эдуар Балладюр.

Президент был социалистом, а премьер-министр - консерватором; тем не менее, они редко вступали в конфликт, особенно по политическим вопросам ЕС. Миттеран был болен, и это второе "сожительство" пришлось на конец его последнего мандата и политической карьеры.

Затем, в период с 1997 по 2002 год, Франция вступила в очередной период сосуществования, когда консервативный лагерь Ширака проиграл парламентские выборы после позорного тактического роспуска нижней палаты парламента. Ширак остался президентом, а социалист Лионель Жоспен стал премьер-министром, завоевав парламентское большинство с помощью коалиции, включающей коммунистов и "зеленых".

Жак Ширак и Лионель Жоспен JEROME DELAY/AP

Эти два человека часто конфликтовали. Они оба принимали участие в саммитах Совета ЕС, создавая своего рода исключение à la française, когда президент и премьер-министр одной страны сидели вместе за круглым столом.

Существовали конституционные препятствия, касающиеся распределения полномочий между главой государства и правительством по вопросам внешней политики и политики ЕС, а также постоянная предвыборная кампания Ширака и Жоспена. Тем не менее, совместное правление Франции в 1997-2002 годах способствовало введению евро, созданию двух важных договоров ЕС - Амстердамского в 1997 году и Ниццкого в 2000 году - и началу переговоров о самом крупном расширении в истории ЕС.

Почему на этот раз "сожительство" будет другим

Прежде всего, существует глубокий идеологический раскол. В настоящее время роль радикальных партий сильнее, чем в прошлом, а политическая арена глубоко поляризована.

В случае совместного проживания проевропейскому либералу Эммануэлю Макрону придется делить решения о политических ориентациях Франции либо с ультраправыми, если "Национальное объединение" получит в воскресенье 7 июля абсолютное большинство, либо с некоторыми радикальными элементами "Нового народного фронта" в случае недостаточной электоральной победы ультраправых.

Обе политические силы далеки от того, чтобы быть мейнстримными партиями. И пространство для действий президента в случае "сожительства" политически и технически ограничено.

"Особенность этого сожительства, по сравнению с тремя предыдущими, заключается в том, что, как только правительство будет сформировано, оно будет знать, что Макрон не сможет спровоцировать еще один второй роспуск Национального собрания до лета 2025 года. Таким образом, это действительно ограничивает власть президента над премьер-министром, потому что Макрон не сможет снова нажать на кнопку роспуска, чтобы заблокировать премьер-министра, по крайней мере в течение года", - рассказывает Euronews Себастьен Майяр, аналитик из парижского Фонда Жака Делора.

Сторонники Марин Ле Пен празднуют победу Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Кроме того, президент и премьер-министр не смогут вместе участвовать в заседаниях Совета ЕС. Domaine Reservé - это практика во Франции, которая позволяет президенту управлять внешней политикой, но не является конституционной прерогативой. Таким образом, участие в международных саммитах и Европейских советах может стать причиной конфликта между президентом и главой правительства.

"Я не мог бы представить, что Макрон оставит свое место премьер-министру. Однако он знает, что по правилам Европейского совета в зале должен быть только один человек, представляющий каждую страну-члена. Макрон сохранит свое место в этом зале, и я думаю, что он будет весьма активен", - говорит Себастьен Майяр.

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Другие страны ЕС могут потребовать такого же права. Например, в Польше премьер-министр Туск от ЕНП и президент Дуда от партии "Право и справедливость" (ЕСП) - два прямых конкурента как на польской политической арене, так и на уровне ЕС.

Однако будет ли политика президента совместима с интересами потенциального премьер-министра-конкурента? Все политические силы, вовлеченные в этот процесс, будут иметь главной целью президентские выборы 2027 года.

В годы правления Макрона ЕС стал источником острых противоречий.

"Зеленый курс", пакет мер по предоставлению убежища, миграционное законодательство и реформы сельского хозяйства - все это политика ЕС, которую еще предстоит реализовать. В случае сотрудничества с ультраправым премьер-министром их принятие может вызвать серьезные институциональные и политические конфликты внутри французских институтов, что поставит процесс ЕС в тупик.

"Могут возникнуть не просто разногласия с комиссией, а нечто большее. Это было бы похоже на отношение Орбана, особенно если правительство (потенциальное ультраправое) не будет уважать верховенство законов ЕС над национальным законодательством", - говорит Себастьен Майяр.

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Макрон и Шольц в Берлине Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Фискальный вопрос может стать смертельным испытанием для следующего правительства

На прошлой неделе Еврокомиссия инициировала возбуждение процедуры штрафных мер из-за чрезмерного дефицита в отношении Франции и шести стран, таких как Италия, Бельгия и другие.

По данным Евростата, дефицит государственного бюджета Франции увеличился с 4,8% ВВП в 2022 году до 5,5% в 2023 году.

Исполнительный орган ЕС заявил, что до сих пор усилия по сдерживанию государственного долга были адекватными, однако Франции еще нужно постараться.

Это звучит как предостережение от следующей правительственной нестабильности. Вопросы государственных финансов могут стать источником напряженности между ослабленным президентским большинством и правым или левым правительством.

Французский политический кризис, связанный с неспокойным сосуществованием с левыми или правыми или с правительством меньшинства, ищущим случайные голоса в парламенте, может отложить некоторые ключевые реформы и политику, касающиеся экономических и валютных стратегий ЕС на ближайшие годы. По словам Воутерса Вольфа, преподавателя политики ЕС из KU Leuven, "в ближайшие несколько лет Европе потребуется много инвестиций. И вопрос в том, хватит ли у европейских лидеров смелости сделать эти инвестиции и найти механизмы, найти деньги, чтобы застраховать эти инвестиции?"

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"Если у вас есть лидеры, которые находятся под давлением в своих собственных странах, которые также находятся под давлением с точки зрения бюджета, финансовых ресурсов, особенно во Франции, они ответят на ожидание с большой политической неопределенностью, что окажет давление на французские государственные финансы", — говорит аналитик.

Политика перезапуска экономики ЕС потребует увеличения государственных инвестиций во многие отрасли, от оборонной промышленности до высокотехнологичного производства и охраны окружающей среды. Для финансирования такой амбициозной политики ЕС придется изменить модель государственных финансов.

Странам-членам ЕС, особенно Франции и Германии, необходимо будет еще больше укрепить свое традиционное сотрудничество в рамках Евросоюза.

"Возможен ли еще такой компромисс и общая позиция в политических условиях, когда и правительство Германии, и правительство Франции находятся под давлением? Пойдет ли канцлер Германии Олаф Шольц на уступки, когда он чувствует угрозу со стороны других партий и на региональных выборах?", — говорит Вольф.

"Технократическое правительство действительно могло бы деполитизировать некоторые из этих вопросов, возможно, взять на себя вину за некоторые реформы, которые необходимо провести, и тогда, я думаю, это был бы лучший сценарий. Проблема, конечно, в том, что во Франции не всегда есть такая традиция. И вопрос в том, насколько это возможно. Это станет возможным только после нескольких месяцев нестабильности, я думаю, и невозможности прийти к конкретному политическому решению. Но в конце концов, это может быть наилучшим сценарием для Франции и для Европы в целом", - заключает Вольф.