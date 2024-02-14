Долгое полярное лето может привести к вымиранию белых медведей

Учёные предполагают, что более длительное пребывание хищников на суше увеличивает риск голодной смерти.

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Более продолжительное лето в Арктике ставит белых медведей под угрозу вымирания, как никогда ранее, говорится в новом исследовании.

Работа, опубликованная в журнале Nature Communications, указывает на то, что животные подвергаются большему риску умереть от голода, если они проводят больше времени на суше.

Учёные наблюдали за 20 белыми медведями в течение трёх недель арктического лета, изучая, как они пытаются сохранить энергию. Несмотря на то, что медведи отдыхали и рылись в мусорных баках в поиске альтернативной пищи, все они быстро теряли вес.

В среднем каждый день они теряли почти по килограмму.

"Не гризли в белых халатах"

Поскольку лето в Арктике становится длиннее из-за изменения климата, некоторые учёные решили, что эти крупные хищники могут приспособиться к новым условиям, перенимая поведение своих бурых сородичей.

Многие самцы белых медведей выработали привычку лежать, чтобы экономить энергию, сжигая при этом количество калорий, аналогичное тому, которое они потребляют во время спячки. Другие медведи отправились на поиски пищи, питаясь тушами птиц и карибу, ламинарией, ягодами и травой.

Но ни отдых, ни адаптация рациона не позволили бы белым медведям существовать на суше в течение длительного времени, говорят авторы исследования.

"Даже те медведи, которые добывали пищу, теряли массу тела с той же скоростью, что и те, которые лежали", – поясняет соавтор исследования Чарльз Роббинс из Университета штата Вашингтон.

"Белые медведи – это не гризли в белых халатах", – говорит он.

Белые медведи плохо адаптируются к времени, проведенному на суше

Большую часть времени белые медведи проводят на морском льду, где они охотятся на тюленей, добывая себе пропитание раз в несколько дней. На суше пища, которую они могут найти, имеет гораздо меньшую калорийность – в ней нет жиров, необходимых для поддержания жизнедеятельности медведей.

"Наземная пища давала им определённую энергетическую подпитку, но в конечном итоге медведям приходилось тратить больше энергии, чтобы получить доступ к этим ресурсам", – заявил ведущий автор исследования Энтони Пагано, исследователь дикой природы из Геологической службы США.

Исследование показывает, что по мере увеличения продолжительности безлёдных периодов белым медведям в Арктике угрожает голодная смерть. А численность их популяции с 1987 года уже сократилась примерно на 30%.

"Поскольку белые медведи вынуждены выходить на сушу раньше, это сокращает период, в течение которого они обычно получают большую часть энергии, необходимой им для выживания, – добавляет Пагано.

По его словам, в связи с расширением деятельности человека в Арктике на фоне потепления, а, следовательно, потерей ареала, можно ожидать увеличения случаев голодания, "особенно среди молодых особей и самок с детенышами".