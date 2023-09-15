Повышение температур грозит вымиранием морских растений Северной Атлантики

By Euronews

Британские учёные, которые многие годы отслеживают состояние морских растений, бьют тревогу. В связи с аномальным повышением температуры воды, возрастает риск вымирания видов, которые являются основой морской экосистемы.

Новым данным о нагревании Атлантического океана учёные-океанологи уже не удивляются. Но в этом году ситуация особенно тревожная.

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Так, в начале лета у юго–западного побережья Великобритании температура воды была на 5 градусов выше средних показателей.

Дэн Смейл, профессор Морской биологической ассоциации Великобритании:

"Температура воды в море почти на 2 градуса выше средних значений, установленных за многолетний период. И так было практически весь год".

Люк Ханрахан, корреспондент Euronews:

“Команда учёных на протяжении более десяти лет отслеживала температуру и наблюдала за морскими водорослями в этой части юго-западного побережья Британии. А ранее этим летом температура достигла предельного уровня для выживаемости ламинарии. И это чрезвычайно важно, поскольку ламинария является основой местной морской экосистемы".

Кэт Уилдинг, сотрудница Морской биологической ассоциации Великобритании:

“Несколько градусов – это, казалось бы, не так уж много для морской среды, которая обладает термостабильностью. Но в перспективе, это может оказать огромное влияние. Вот на что нацелены наши исследования”.

Чтобы изучить, как меняется состояние водорослей и морской травы, учёные проводят эксперименты, в том числе - лабораторные. Они пытаются смоделировать, что произойдёт с растениями, если океан будет дальше нагреваться.

Потепление океана и волны жары будут усиливаться в ближайшие десятилетия. Последствия для рыболовства, аквакультуры, морских экосистем неизбежны

Профессор Дэн Смейл:

“В этом году температура моря – в частности, в Северной Атлантике - была тревожно высокой. Потепление океана и волны жары будут усиливаться в ближайшие десятилетия. Последствия для рыболовства, аквакультуры, морских экосистем неизбежны”.

Водоросли и морская трава поддерживают экосистемы по всей Европе точно так же, как и кораллы. Правда, в отличие от кораллов, ламинария встречается по всему земному шару - до самой Арктики.

Кэт Уилдинг:

“Создаётся впечатление, что климатический Армагеддон становится всё ближе. Сценарии, которые мы считали фантазией и научной фантастикой, рискуют воплотиться в жизнь”.

Данные, собранные в рамках программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперник", указывают на то, что 2023 войдёт в историю как рекордный по температурным показателям поверхности воды морей и океанов.

Хелен Финдли, профессор Морской лаборатории Плимута:

"Мы видели примеры связанного с потеплением вымирания некоторых видов в Тихом океане. И вполне возможно, что уже скоро мы увидим то же самое в морях, омывающих берега Великобритании, Европы”.

Поскольку температура испытывает на прочность морские экосистемы, учёные пытаются спрогнозировать, что ждёт их уже в ближайшем будушем, и каким увидит океан следующее поколение.