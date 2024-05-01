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Грузинский парламент принял "закон об иноагентах" во втором чтении

Протест в Тбилиси
Протест в Тбилиси Авторское право Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель осудил насилие против участников акций протеста в Грузии. Между тем парламент принял спорный законопроект во втором чтении.

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Несмотря на массовые протесты, парламент Грузии принял 1 мая законопроект об "иноагентах" во втором чтении. "За" принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" высказались 83 депутата, "против" - 23. 

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что третье и финальное чтение законопроекта должно пройти "через две недели".

Массовые протесты против принятия законопроекта продолжаются в Грузии на протяжении двух недель. 

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель осудил насилие против их участников. 

"Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, я призываю ее власть обеспечить право на мирные собрания, применение силы для их подавления неприемлемо", — заявил Боррель.

В стране проходят манифестации против против принятия закона об иностранном влиянии. Разгон протеста накануне в Тбилиси осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Сообщается, что полиция использовала резиновые пули, слезоточивый газ, перцовые баллончики и водометы.

По данным МВД, в ходе последнего протеста были задержаны 63 человека, пострадали шестеро полицейских. 

В этот же день прошла демонстрация в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния" и правящей партии "Грузинская мечта". Грузинские СМИ сообщают, что на эту акцию людей привезли на автобусах в добровольно-принудительно порядке. 

Оппозиционные силы требуют отозвать т.н. законопроект "об иноагентах". 

Протестующие опасаются, что закон, получивший название "российский",  позволит властям более жестко контролировать медиапространство, а также подорвет интеграцию с ЕС после того, как Грузии был предоставлен статус кандидата в декабре 2023 года. Предполагается, что закон потребует от СМИ и некоммерческих организаций регистрироваться как находящиеся под иностранным влиянием, если они получают более 20% своего финансирования из-за границы. Протестующие называют его "российским", потому что Москва использует аналогичные методы для стигматизации СМИ, критикующих Кремль.

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