Снимок спящего белого медведя на льдине у Шпицбергена стал победителем конкурса Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award.

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Фотография молодого белого медведя, дремлющего на айсберге, была удостоена премии Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award.

Поразительный снимок Нимы Сарихани "Ледяная постель", сделанный у норвежского архипелага Шпицберген, является ярким визуальным напоминанием о том, как быстро тают ледники из-за повышения температуры.

Победитель сказал, что, хотя изменение климата — это "самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся", он надеется, что его фотография вселяет надежду.

Британский фотограф-любитель завоевал награду

Сарихани выдержал жесткую конкуренцию и получил главный приз, так как 75 000 любителей фотографии дикой природы по всему миру проголосовали за британского фотографа-любителя.

На премию претендовали 25 выдающихся снимков, в том числе счастливая черепаха, львы-родители и медузы под северным сиянием.

Международная судейская коллегия и Музей естественной истории в Лондоне, где проходит общая выставка, выбирали снимки из почти 50 000 представленных.

Wildlife Photographer of the Year — один из самых старых и престижных в мире конкурсов фотографий природы и диких животных. Его разработкой и проведением занимается лондонский Музей естественной истории.

Как Нима Сарихани запечатлел белого медведя

Нима Сарихани, соучредитель лондонской инвестиционной компании, сделал призовой снимок во время путешествия с компанией ORYX Photo Tours.

После трех дней отчаянных поисков белых медведей в густом тумане к северу от норвежского архипелага Шпицберген экспедиционное судно изменило курс. Смена направления на юго-восточное стала для Нимы удачей, поскольку судно встретило двух белых медведей.

Незадолго до полуночи молодой самец забрался на небольшой айсберг и, используя свои мощные лапы, когтями вырезал для себя ледяную постель, после чего крепко уснул. Нима запечатлел этот сказочный момент с помощью камеры Canon EOS-1D X Mark III.

Директор Музея естественной истории доктор Дуглас Гурр отметил: _"Захватывающий и пронзительный снимок Нимы позволяет нам увидеть красоту и хрупкость нашей планеты._Его работа заставляет задуматься и напоминает о неразрывной связи между животным и средой его обитания, а также служит наглядным примером пагубных последствий потепления климата и потери среды обитания".

Нима подчеркнул: "Для меня большая честь получить в этом году награду на WPY, самом престижном конкурсе фотографии дикой природы. Эта фотография вызвала сильные эмоции у многих из тех, кто ее увидел. Несмотря на то, что изменение климата — это самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, я надеюсь, что эта фотография также вселяет надежду: еще есть время исправить то, что мы натворили".

Финалисты конкурса Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award

Четыре финалиста, получившие высокую оценку, также произвели впечатление на любителей дикой природы. Среди них "Счастливая черепаха" Цахи Финкельштейна — жизнерадостная черепаха из Балканского пруда, которая весело общается со стрекозой в Изреельской долине в Израиле.

The Happy Turtle by Tzahi Finkelstein, Israel. Tzahi Finkelstein / Wildlife Photographer of the Year

На снимке Даниэля Дэнцеску "Ропот скворца" запечатлен удивительный момент, когда скворцы разлетаются в форме птицы.

'Starling Murmuration' by Daniel Dencescu, Germany/Romania. Daniel Dencescu / Wildlife Photographer of the Year

На фотографии Марка Бойда "Совместное воспитание" две львицы обхаживают одного из пяти детенышей прайда в кенийском заповеднике Масаи-Мара.

Shared Parenting by Mark Boyd, Kenya. Mark Boyd / Wildlife Photographer of the Year

На фотографии Аудуна Рикардсена "Медузы под Авророй" изображены две лунные медузы, освещенные мерцающим северным сиянием в Норвегии.

Aurora Jellies by Audun Rikardsen, Norway. www.audunrikardsen.com ©Audun Rikardsen / Wildlife Photographer of the Year

Конкурс Wildlife Photographer of the Year организуется Музеем естественной истории в Лондоне.

Пять снимков будут представлены в интернете и на сопутствующей выставке в Музее естественной истории до 30 июня.