Блинкен заявил, что сделки о прекращении огня в Газе до сих пор нет из-за ХАМАС

By Euronews

Глава американской дипломатии завершил свое ближневосточное турне переговорами в Израиле.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен свое очередное ближневосточное турне завершил переговорами в Израиле. Это его седьмой визит в регион с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

В среду Блинкен посетил Тель-Авив, где встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. "Мы полны решимости добиться прекращения огня, которое вернет заложников домой, и сделать это сейчас", — заявил Блинкен на этой встрече. "И единственная причина, по которой этого не удастся достичь — это ХАМАС".

В Тель-Авиве Блинкен встретился также с родственниками заложников, которые вышли на демонстрацию.

В Иерусалиме Блинкен провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава американской дипломатии также встретился с лидером израильской оппозиции Яиром Лапидом.

По словам Блинкена, сделка также позволит продуктам, медикаментам и воде попасть в Газу, где война спровоцировала гуманитарный кризис и привела к перемещению большей части населения территории.

Стороны по-прежнему далеки друг от друга по одному ключевому вопросу — должна ли война закончиться в рамках новой сделки.

Тем не менее, обещание Нетаньяху провести военную операцию в Рафахе, который, по словам Израиля, является последним крупным оплотом боевиков ХАМАС, показало сохраняющиеся проблемы на переговорах.

"Операция в Рафахе ни от чего не зависит. Премьер-министр ясно дал это понять госсекретарю Блинкену»", — заявили в офисе Нетаньяху после встречи в среду. Днем ранее Нетаньяху пообещал начать операцию в Рафахе "с соглашением о прекращении огня или без него".

Госсекретарь США в среду также посетил контрольно-пропускной пункт КПП Керем-Шалом, где проходят проверку грузовики с гуманитарной помощью, направляющиеся в Газу. В Керем-Шалом Энтони Блинкен встретился с членами правительства Израиля, включая министра обороны Йоава Галланта, чтобы обсудить доставку гуманитарной помощи.

Блинкен на протяжении всего своего регионального визита, в ходе которого он посетил Саудовскую Аравию и Иорданию, призывал ХАМАС принять последнее предложение о прекращении огня, назвав его "необычайно щедрым" со стороны Израиля.

Агентство Associated Press сообщает, что согласно просочившейся информации, подтвержденной египетским чиновником и представителем ХАМАС, это предложение, при посредничестве США, Египта и Катара, ставит на обсуждение вопрос о полном выводе израильских войск из Газы.

В предложении изложены три этапа по шесть-семь недель каждый с подробным графиком. На первом этапе будет сделана пауза, во время которой ХАМАС освободит некоторых заложников, особенно гражданских женщин, в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

Израильские войска отойдут с прибрежной дороги в Газе, чтобы облегчить доставку помощи и возвращение перемещенных лиц на север, затем войска уйдут из центральной части Газы. Тем временем начнутся переговоры о восстановлении "постоянного спокойствия", сказал египетский чиновник, выступая на условиях анонимности для обсуждения внутренних переговоров.

Следующим этапом станет установление перемирия, включая освобождение ХАМАС всех оставшихся заложников — солдат и гражданских лиц — и вывод израильских войск из сектора Газа.

На последнем этапе предполагалось освободить тела погибших заложников и начать пятилетний план восстановления. В плане говорится, что ХАМАС согласится не восстанавливать свой военный арсенал.

Египетский чиновник заявил, что ХАМАС хочет, чтобы формулировки второго этапа были усилены, чтобы указать "полный уход Израиля из всего сектора Газа" и избежать различных интерпретаций. ХАМАС также хочет более четких условий безоговорочного возвращения перемещенных лиц на север Газы, поскольку нынешний план не полностью объясняет, кому будет разрешено вернуться, сказал чиновник.

В ХАМАС сообщили, что ответят на последнее предложение в четверг.

Тем временем израильские авиаудары по сектору Газа продолжаются.

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В среду израильские военные заявили, что действуют в центре Газы, где, по их словам, самолеты нанесли удары по боевикам, в том числе по одному из них, который, как утверждается, устанавливал взрывчатку.