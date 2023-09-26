В Антарктике тает лед: этой зимой его толщина была рекордно малой

By Euronews Green и Reuters

Ученые предупреждают, что таяние антарктических льдов может негативно повлиять на популяцию пингвинов и ускорить глобальное потепление.

Этой зимой толщина морского льда в Антарктике была рекордно маленькой, сообщил Национальный центр данных о снеге и льде США (NSIDC). Ученые опасаются, что изменение климата начинает сильнее влиять на южный полюс.

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Исследователи предупреждают, что это может иметь тяжелые последствия для пингвинов, которые размножаются и выращивают потомство на морском льду.

Это также ускоряет глобальное потепление, поскольку более тонкий лед отражает меньше солнечного света.

Насколько уменьшилась площадь антарктического морского льда?

Протяженность антарктического морского льда — то есть общая площадь океана, содержащая морской лед в концентрации более 15% — достигла своего пика 10 сентября.

По данным NSIDC, в этот момент его площадь составляла всего 16,96 млн кв. км — это самый низкий зимний максимум с начала спутниковых наблюдений в 1979 году. Это примерно на 1 млн кв. км меньше, чем предыдущий зимний рекорд, установленный в 1986 году.

"Это не просто рекордный год, это экстремальный рекордный год", — отметил старший научный сотрудник NSIDC Уолт Майер.

В заявлении NSIDC говорится, что полученные данные являются предварительными, а полный анализ будет опубликован в следующем месяце.

В Южном полушарии сезоны сменяют друг друга: морской лед обычно достигает своего пика в сентябре, ближе к концу зимы, а затем тает до самой низкой точки в феврале или марте, когда лето подходит к концу.

Летняя площадь антарктического морского льда в феврале также достигла рекордно низкого уровня, побив предыдущую отметку, установленную в 2022 году.

Как соотносятся потери морского льда в Антарктике и Арктике?

Арктика в последнее десятилетие сильно пострадала от климатического кризиса: состояние морского льда стремительно ухудшается, поскольку северный регион прогревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

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Изменение климата способствует таянию ледников в Антарктиде, однако влияние потепления на состояние морского льда в районе южного полюса не столь однозначно. В период с 2007 по 2016 год площадь морского льда там увеличилась.

Сдвиг последних лет в сторону рекордно низких температур заставляет ученых опасаться, что изменение климата может наконец-то проявиться в морском льду Антарктики.

Майер предупредил, что говорить об этом пока рано, однако в научной статье, опубликованной в начале этого месяца в журнале Communications Earth and Environment, указывается, что изменение климата является потенциальным фактором.

В исследовании говорится, что потепление температуры океана, вызванное в основном антропогенными выбросами парниковых газов, способствует уменьшению уровня морского льда, наблюдаемому с 2016 года.

"Основной вывод исследования заключается в том, что для защиты этих замерзших частей света, которые действительно важны по целому ряду причин, нам действительно необходимо сократить выбросы парниковых газов", — говорит соавтор работы Ариаан Пурич, исследователь морских льдов из австралийского Университета Монаша.