By Alicia Fernández и AP

Жираф Бенито отправился в путешествие в центральную Мексику, где погода больше ему подходит

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Жираф по кличке Бенито отправился в 40-часовое путешествие в теплые края после кампании, организованной активистами движения за права животных в Мексике.

В воскресенье вечером он покинул северную границу Мексики с ее экстремальными погодными условиями и направился в природоохранный парк в центре страны, где климат более близок к его естественной среде обитания и где уже живут другие жирафы.

Экоактивисты выразили серьезные претензии к условиям содержания Бенито в городском зоопарке в Сьюдад-Хуаресе, расположенном напротив Эль-Пасо (штат Техас), где летом стоит невыносимо жаркая погода, а зимой температура падает.

Поъемный кран осторожно погрузил контейнер с жирафом на грузовик, пока жители города с горечью с ним прощались. Некоторые активисты кричали: "Мы любим тебя, Бенито!"

"Нам немного грустно, что он уезжает, но это также доставляет нам большое удовольствие. Погодные условия для него не подходят", - говорит Флор Ортега, 23-летняя девушка, которая всю свою жизнь навещала жирафа Модесто, жившего в зоопарке два десятилетия до своей смерти в 2022 году, а затем - и Бенито, который появился там в мае прошлого года.

Перевозка произошла в самое подходящее время - как раз когда на регион надвигался новый холодный фронт.

Грузовик с жирафом AP Photo/Christian Chavez

Бенито преодолел 2 000 километров до своего нового дома

До своего нового дома - сафари-парка Africam в штате Пуэбла - Бенито пришлось преодолеть 2000 километров и провести около 40 часов в пути. Посетители передвигаются по этому парку на вездеходах и наблюдают за животными, как на сафари.

По словам директора парка Франка Карлоса Камачо, контейнер высотой более пяти метров был специально разработан для Бенито, и жирафу позволили ознакомиться с ним в течение выходных.

Голова животного высовывалась из большого ящика, но каркас позволял накрыть Бенито брезентом и изолировать его от холода, ветра и дождя, а также от шума и вида проносящегося мимо пейзажа.

Внутри контейнер застелили соломой, а также оставили для жирафа люцерну, воду и овощи. Электронное оборудование следило за температурой и позволило специалистам даже разговаривать с животным.

Снаружи Бенито охраняла колонна автомобилей с сотрудниками Федеральной прокуратуры по охране окружающей среды и Национальной гвардии.

"Он может быть спокоен, путешествие пройдет очень хорошо. Мы делали это много раз", - заверили организаторы операции перед отправкой.