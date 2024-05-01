By Euronews и AP, EBU

В результате разгона пропалестинских манифестантов в ведущих университетах США задержаны до 300 человек. Полиции Лос-Анджелеса удалось развести пропалестинских и произраильских демонстрантов в Калифорнийском университете (UCLA), после нескольких часов потасовок.

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Полиции Лос-Анджелеса удалось развести пропалестинских и произраильских демонстрантов в Калифорнийском университете (UCLA), после нескольких часов потасовок.

Две группы манифестантов в ночь на среду вступили в настоящие бои, используя палки и другие подручные средства. Столкновения вспыхнули вокруг палаточного городка, построенного пропалестинскими антивистами из фанеры. Произраильские манифестанты пытались его разрушить. Точных данных о прострадавших пока нет, десятки человек были задержаны.

"Отвратительное и непростительное насилие" Карен Басс мэр Лос-Анджелеса

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что, по просьбе руководства университета, на место происшествия выдвинулись не только сотрудники городского полицейского управления, но и Калифорнийский дорожный патруль.

Несколькими часами ранее нью-йоркские полицейские вошли в кампус Колумбийского университета после того, как его руководство также обратилось за помощью. Был расчищен палаточный городок на территории учебного заведения и Гамильтон-холл, куда группа полицейских забралась по лестнице через окно второго этажа.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в ходе операций по освобождению от протестующих помещений в Колумбийском университете и Городском колледже были задержаны около 300 человек.

Мы ясно дали понять, что жизнь кампуса не может бесконечно прерываться манифестантами, которые нарушают правила и закон руководство Калифорнийского университета

Днем ранее университет заявил, что начал отчислять студентов, которые нарушили дедлайн для свертывания палаточного лагеря, ставшего отправной точкой десятков других студенческих демонстраций по всей территории США, выражающих несогласие с войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

"Лагерь создал неприветливую среду для многих наших еврейских студентов и преподавателей, а также шум, отвлекающий внимание, мешающий преподаванию, обучению и подготовке к выпускным экзаменам", - говорилось в заявлении университета в понедельник.

Участники протестов и, в частности, захвата Гамильтон-холла, требовали три вещи: амнистию для отчисленных за участие в протестах студентов и преподавателей, прекращение инвестиций в компании, поддерживающих правительство Израиля, и прозрачность в финансах университета.

Ректор учебного Колумбийского университета Немат Минуш Шафик на этой неделе заявила, что учебное заведение не будет отказываться от инвестиций. Вместо этого она предложила инвестировать также в здравоохранение и образование в секторе Газа.

Полиция разогнала пропалестинских демонстрантов и в университете Южной Флориды в Тампе, применив слезоточивый газ.

Лагерь солидарности студентов "за справедливость в Палестине" на территории кампуса Западного колледжа в Игл-Роке, Калифорния, 29 апреля 2024 г. Hans Gutknecht/AP

Студенческое движение, призывающее власти и компании США прекратить вести дела с Израилем, распространилось из Нью-Йорка на другие ведущие университеты. Наблюдатели подчеркивают, что это самые массовые выступления после протестов BLM в 2020 году, а некоторые даже проводили параллели с протестами против войны во Вьетнаме.